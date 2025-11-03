Tahran’dan Washington’a Net Mesaj: “İran’ın Meşru Hakları Pazarlık Konusu Olamaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetimi, Washington’dan gelen son açıklamaların ardından müzakere sürecine dair tavrını bir kez daha netleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı basın toplantısında ABD’nin ortaya koyduğu şartları “tek taraflı ve gerçeklerden kopuk” olarak nitelendirerek, İran’ın temel ilkelerinden taviz vermeyeceğini söyledi.

Sözcü, “Şu anda durum gayet açıktır. İran halkının hakları ve çıkarları saygı görmelidir. Hiçbir müzakere süreci, bu hakların pazarlık masasına yatırılmasına izin vermez. Karşı taraf, bu hakların meşruiyetini kabul etmelidir,” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, Washington’un baskı ve yaptırım politikalarının hiçbir sonuç vermeyeceğini belirterek, “Tehdit diliyle değil, saygı ve karşılıklı anlayışla ilerlenirse diplomasi anlam kazanır” dedi.

Tahran’ın mesajı, bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde gelirken, gözlemciler bu açıklamayı İran’ın ulusal egemenlik ve bağımsızlık çizgisinin bir kez daha teyidi olarak değerlendiriyor.