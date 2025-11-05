Ir Amim Raporu: İsrail, Şeyh Cerrah’ta “Kentsel Yenileme” Görünümlü Yahudileştirme Politikası Yürütüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kudüs’ün kalbi sayılan Şeyh Cerrah Mahallesi, bir kez daha İsrail’in tartışmalı yerleşim politikalarının odağına oturdu. İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim, yayımladığı ayrıntılı raporda, Tel Aviv yönetiminin “kentsel yenileme” gerekçesiyle yürüttüğü projelerin aslında “demografik mühendisliğe dayalı bir asimilasyon stratejisi” olduğunu ortaya koydu.

Raporda, Şeyh Cerrah’taki onlarca Filistinli aileye ait mülklerin, İsrail yönetimiyle bağlantılı özel inşaat şirketleri aracılığıyla kamulaştırıldığı, bu mülklerin yerine “lüks Yahudi konutları ve yerleşim alanları” inşa edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Raporun dikkat çekici ifadelerinden biri şöyle: “İsrail, kentsel dönüşüm kisvesi altında, Filistinli varlığını Kudüs’ün merkezinden silme hedefini adım adım uygulamaktadır.”

Ir Amim’in analizine göre, söz konusu projeler sadece Şeyh Cerrah’la sınırlı değil. Benzer planların Silvan, Vadi el-Cevz ve Ras el-Amud mahallelerinde de devreye sokulması bekleniyor. Bu bölgeler, Doğu Kudüs’ün kültürel hafızasını ve Filistin kimliğini taşıyan yerleşim alanları olarak biliniyor.

Kudüs’teki direniş yanlısı gruplar, raporun ardından İsrail’in “yumuşak yerleşim politikası”na karşı uyarıda bulundu. Filistinli aktivist Fadi el-Hatib, yaptığı açıklamada, “Bu projeler bombalardan sessiz ama sonuçları çok daha kalıcı. Evlerimizi yıkıyor, mahallelerimizi yeniden isimlendiriyorlar. Direniş artık sadece sokakta değil, haritalarda da verilmek zorunda.” dedi.

Uluslararası insan hakları çevreleri, İsrail’in bu tür projelerle uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler’in 4. Cenevre Sözleşmesi’ne göre, işgalci gücün kendi nüfusunu işgal altındaki topraklara yerleştirmesi yasa dışı kabul ediliyor.

Şeyh Cerrah’ta son yıllarda yaşanan zorla tahliyeler, 2021’de tüm dünyada büyük yankı uyandırmış, bu süreç Filistin genelinde yeni bir direniş dalgasının fitilini ateşlemişti. Şimdi aynı mahallede, “yenileme” adı altında sürdürülen bu yeni hamle, o direnişin gerekçesini bir kez daha görünür kılıyor.

Ir Amim raporunun sonunda yer alan şu cümle, tabloyu özetler nitelikte: “Kudüs, taş taş üstüne konurken yeniden şekillendiriliyor; ancak bu yeniden şekilleniş, bir halkın hafızasının ve varlığının haritadan silinmesi pahasına gerçekleşiyor.”