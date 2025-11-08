NATO’nun “Steadfast Noon” Nükleer Tatbikatları: Caydırıcılık Mesajı Güçleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NATO, her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı “Steadfast Noon”u 2025’te tekrar gerçekleştirdi. Hollanda’nın Volkel Hava Üssü merkezli tatbikata 14 NATO ülkesinden 71 uçak ve yaklaşık 2000 asker katıldı. Tatbikatın ana hedefi, nükleer silahların sahada korunması, çift amaçlı savaş uçaklarının koordinasyonu ve komuta-süreçlerinin etkin yönetimiydi. Gerçek nükleer mühimmat kullanılmadı ancak tatbikat, ittifakın tüm müttefiklerini potansiyel tehditlere karşı koruyabildiğinin güçlü bir göstergesi oldu.​

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu tatbikatların ittifakın caydırıcılığını güçlendirdiğini, müttefikler arasında dayanışmayı artırdığını ve Rusya’nın nükleer tehditlerine karşı kararlı duruş sergilendiğini ifade etti. Rutte, “Paniğe kapılmaya gerek yok, bu tatbikatlar barış için yapılmaktadır” dedi.​

Karşı tarafta Moskova ise, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğrudan denetiminde kapsamlı nükleer tatbikatını sürdürmekte. Putin, ülkesi için tehditlere karşı uzun menzilli ve denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler dahil tam kapsamlı bir karşılık hazırlığında olduklarını açıkladı. Kremlin, bu tatbikatların Rusya’nın caydırıcılık kapasitesindeki güvenceyi ve komutayı test ettiğini belirtiyor.​

NATO tatbikatları ve Rusya’nın karşı yanıtı, güncel jeopolitik gerilimlerin sürdüğü bir dönemde, iki blok arasındaki stratejik caydırıcılık mücadelesinin sembolü olarak görülüyor. Analistler, bu gelişmelerin küresel güvenlik dengelerinde belirleyici etkisi olacağını öngörüyor.​