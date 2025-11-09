Irak'ta parlamento seçimi heyecanı başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Seçimde 31 ittifak, 38 parti ve 75 bağımsız aday, 329 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor. "Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.

46 milyon nüfusa sahip ülkede 21 milyon seçmen bulunuyor. 329 sandalyeden oluşan parlamentoda, 320 sandalye genel oylarla, 9 sandalye ise azınlık kotaları kapsamında belirlenecek.

Güvenlik güçlerinin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Salı günü de ülke genelinde halk sandık başına gidecek.

11 Kasım'da yapılacak seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin koltuğunu koruyup koruyamayacağı. Sudani seçimlere, İmar ve Kalkınma Koalisyonu bünyesinde katılıyor. Bu seçim Sudani için de bir güvenoyu niteliği taşıyor.

329 sandalyeli meclis için yapılan seçimler sonucunda Sudani'nin ikinci bir dönem için görevde kalıp kalmayacağı netleşecek. Seçimler, ABD'nin Irak'a, Haşdi Şabi üzerinden baskı yaptığı ve Bağdat'ı İran'dan koparmayı hedeflediği bir atmosferde gerçekleşiyor. Seçim sonuçları, direniş ekseni için de büyük önem taşıyor.

Seçim sistemi ve siyasi yapı

Irak’ın 2005 Anayasası ile şekillenen parlamenter sisteminde meclis 329 üyeden oluşuyor ve sandalyelerin yüzde 25’i kadınlara, dokuzu ise Hristiyanlar, Yezidiler ve diğer azınlıklara ayrılıyor. Cumhurbaşkanı parlamentoda seçiliyor; başbakan ise seçimden sonra oluşacak en büyük koalisyon tarafından belirleniyor.

Bu nedenle Irak’ta en çok oyu alan parti hükümeti kuramayabiliyor; belirleyici olan koalisyon aritmetiği oluyor. Ülkede 2003 sonrası gayriresmi siyasi bir gelenek haline gelen güçler ayrılığı kuralı gereği Cumhurbaşkanlığı Kürtlerden, Başbakanlık Şiilerden, Meclis Başkanlığı ise Sünnilerden seçilen temsilcilere veriliyor.

Yarışan başlıca bloklar ve boykot

Şii siyaseti, Sudani’nin Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu, Nuri el-Maliki’nin Hukuk Devleti Koalisyonu ve direniş ekseni bağlantılı gruplarla ilişkilendirilen Sadiqun’un listeleri etrafında şekilleniyor.

Sünni cephede eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin Takaddum Partisi ile Azm İttifakı öne çıkıyor. Kürt partileri arasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Yurtseverler Birliği Partisi (PUK) ve 2022’de PUK’tan ayrılan Halk Cephesi yarışa katılıyor.

Bu seçimin en dikkat çekici unsurlarından biri, 2021’de birinci çıkan Mukteda es-Sadr’ın tamamen sahadan çekilmesi. Sadr, hükümet kurma girişimlerinin başarısız olmasının ardından siyaseti boykot etti ve destekçilerine sandığa gitmeme çağrısı yaptı.