Stoltenberg: Trump’ın Tutumu NATO’nun Birliğini Tehdit Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın politikalarının, transatlantik ittifakın temellerini sarstığını belirtti. Stoltenberg, görev süresi boyunca yaşadığı en kritik dönemin Trump’ın NATO’ya yönelik sert çıkışlarıyla şekillendiğini dile getirdi.

Trump’ın 2018 Brüksel Zirvesi’nde, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaması halinde “ABD’nin NATO’dan çekileceğini” açıkça ifade ettiğini anlatan Stoltenberg, o günlerde ittifakın iç uyumunun ciddi biçimde sarsıldığını söyledi.

Stoltenberg, “Trump’ın çıkışları sadece finansal yük paylaşımı meselesi değildi. Bu tutum, NATO’nun dayanışma ruhuna doğrudan meydan okumaydı,” ifadelerini kullandı.

Eski Genel Sekreter, yaşananların ardından birçok üye ülkenin savunma bütçelerini artırdığını hatırlatarak, “Tehdit işe yaradı mı derseniz, belki bazı yönleriyle evet. Ama bu süreçte güven duygusu büyük yara aldı,” dedi.

Stoltenberg’in açıklamaları, Trump’ın yeniden adaylığını konuştuğu bir dönemde, NATO içinde olası bir “ikinci Trump dönemi” endişesini yeniden gündeme taşıdı.