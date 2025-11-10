Bölge Yeni Bir Fırtınaya Doğru: İsrail-İran Çatışması Kaçınılmaz Görülüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu yeniden bir gerilim sarmalına doğru sürükleniyor. New York Times’ın analizine göre, Washington’un diplomatik girişimleri sonuç vermediği gibi, Tahran ile Tel Aviv arasındaki karşılıklı tehdit dili de son aylarda giderek sertleşti. Gazete, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin belirsizliklerin İsrail’de derin bir güvenlik kaygısına yol açtığını, buna karşın Tel Aviv yönetiminin de askeri seçenekleri yeniden masaya getirdiğini aktardı.

Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen kaynaklar, İsrail’in “önleyici saldırı” senaryosunu giderek daha ciddiye aldığını, ancak bunun yalnızca İran’la değil, direniş ekseninin tüm bileşenleriyle yeni bir cepheleşme anlamına geleceğini vurguluyor. Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’deki direniş güçlerinin olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğu, bölgesel koordinasyonun ise hiç olmadığı kadar güçlü bir seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.

Analistler, diplomatik kanalların tıkanmasının ardından sahadaki gerilimin hızla artabileceğini, olası bir çatışmanın yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgesel dengeleri etkileyeceğini belirtiyor. İsrail içinde ise uzun süredir süren siyasi kriz, hükümetin risk alabilme kapasitesini zayıflatırken, toplumun büyük kesiminde yeni bir savaşın yıkıcı sonuçlara yol açabileceği endişesi büyüyor.

Direniş çevreleri, “Bu kez savaşın sınırları Tel Aviv’in belirlediği yerde değil, direnişin hattının uzandığı coğrafyada çizilecek” değerlendirmesinde bulunuyor. Bölgedeki mevcut tablo, çatışmanın yalnızca zaman meselesi olduğuna dair kanaati güçlendiriyor.