Batı Şeria’da Şiddet Tırmanıyor: Foto Muhabirine Ağır Saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da gerilim her geçen gün yükseliyor. Filistinlilere karşı düzenlenen yerleşimci saldırıları ve baskılar, özellikle zeytin hasadı döneminde daha yoğun bir hal alıyor. Reuters foto muhabiri Ranin Savafte, Nablus civarında çalışırken bir grup yerleşimci tarafından şiddete maruz kaldı. Yetkililer, Savafte’nin ciddi şekilde darbedildiğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Filistinli kaynaklar, işgal altındaki bölgelerde yerleşimcilerin sivillere ve gazetecilere yönelik saldırılarının sistematik hale geldiğini ifade ediyor. Olay, uluslararası medyada ve insan hakları örgütlerinde de büyük yankı uyandırdı. Gazeteciler Sendikası yetkilileri, Savafte’ye uygulanan saldırıyı kınayarak, “Basın mensuplarının haber takibi yapması engellenemez. Bu tür saldırılar, işgalin ve şiddetin görünmez kılınmasına hizmet ediyor” açıklamasında bulundu.

Yerel yetkililer, bölgedeki güvenlik güçlerinin olay sırasında müdahalede bulunmadığını, saldırganların cezai takibinin zayıf kaldığını aktarıyor. Analistler, işgal bölgelerinde artan yerleşimci şiddeti ile birlikte gazetecilerin de hedef haline gelmesinin, Filistin halkının yaşadığı günlük baskıyı uluslararası kamuoyuna ulaştırmayı daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Bölgedeki insan hakları örgütleri, uluslararası toplumdan olaya tepki göstererek, işgal altında yaşayan sivillerin ve gazetecilerin korunması için somut önlemler alınmasını talep ediyor. Savafte’nin saldırıya uğraması, Batı Şeria’da gazetecilik yapmanın tehlikelerini bir kez daha ortaya koydu.