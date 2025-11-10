Şeyh Halil Rızk: Lübnan İsrail’le Normalleşmeyecek, Direniş Hattını Korumaya Devam Edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta Şehitler Günü anma töreninde konuşan Şeyh Halil Rızk, Lübnan’ın İsrail karşısındaki kararlı duruşunu bir kez daha kamuoyuna aktardı. Rızk, “Ülkemiz, işgalcilere teslim olmayacak ve hiçbir zaman onların çıkarları doğrultusunda normalleşmeye gitmeyecek. Lübnan bir ‘cihad ve direniş ülkesi’ olarak yoluna devam edecektir” dedi.

Hizbullah yetkilisi, direniş hattının yalnızca askeri bir güç değil, aynı zamanda Lübnan’ın siyasi ve toplumsal dayanışmasının temeli olduğunu belirtti. Rızk, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı halkın ve direnişin birleşik duruşunun sürmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Lübnan halkına seslenen Rızk, şehitlerin fedakârlıklarının devamlılığının, direnişin kararlılığını korumakla mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, bölgedeki dış müdahalelere karşı uyarılarda bulunarak, ülkenin egemenliği ve direniş hattının korunmasının birincil öncelik olduğunu ifade etti.

Analistler, Şeyh Rızk’ın mesajını yalnızca Lübnan kamuoyuna değil, İsrail ve Batılı güçlere yönelik güçlü bir uyarı olarak değerlendiriyor. Bu açıklamalar, Lübnan direniş ekseninin bölgesel istikrar ve bağımsız duruş üzerindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.