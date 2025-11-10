Gazze’deki ateşkesin başlamasından bu yana Filistinli şehitlerin sayısı 241’e ulaştı. Son 24 saat içinde çok sayıda sivil, Siyonist rejimin devam eden

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada katil İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de kaydedildiğine işaret edildi.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış nedeniyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.