İran’dan Uzay Hamlesi: Önümüzdeki 2 Ayda 3 Uydu Fırlatılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran’dan gelen açıklama, İran’ın ulusal teknolojik kapasitesini artırma ve dış müdahalelere karşı direncini güçlendirme iradesini bir kez daha ortaya koydu. Uzay Ajansı Başkanı, önümüzdeki iki ay içinde üç yeni uydunun uzaya fırlatılacağını duyurdu. Bu uyduların haberleşme, gözlem ve bilimsel araştırmalarda kullanılacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu atılımın yalnızca bilimsel bir girişim olmadığını, aynı zamanda İran’ın bağımsız savunma ve stratejik güç kapasitesini pekiştiren kritik bir adım olduğunu vurguluyor. Bölgesel güç dengelerinde kendi yolunu çizen Tahran, bu hamleyle hem dış baskılara karşı direnç gösteriyor hem de kendi teknolojik egemenliğini somutlaştırıyor.

Direniş yanlısı çevreler, İran’ın uzay programını yalnızca bir bilimsel başarı olarak değil, aynı zamanda bölgesel direniş hattının teknoloji ve savunma kapasitesini güçlendiren stratejik bir adım olarak görüyor. Önümüzdeki fırlatmalar, Tahran’ın bağımsızlık ve kendi güvenliğini sağlama hedefinin en somut göstergesi olacak.