Irak Seçimleri: %56 Katılım, Siyasi Denge Direniş Ekseni Lehine Değişti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, 21 milyon 404 bin kayıtlı seçmenden 12 milyonu sandığa giderek parlamentonun 329 sandalyesi için oy kullandı. Bu oran, 2021 seçimlerindeki %41’lik katılıma kıyasla %14’lük bir artış anlamına geliyor ve ülkede demokratik sürece yeniden güven duyulduğunu gösteriyor.

Seçim sonuçları, İran’la müttefik olan Direniş Ekseni’ne yakın siyasi grupların zaferiyle sonuçlandı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin liderliğindeki hükümet ve Koordinasyon Çerçevesi (İtâr et-Tensîkî) seçimlerden güçlenerek çıktı. Uluslararası medya, özellikle BBC muhabiri Nafise Kohnavard, İran’a yakın güçlerin “üstünlük kazandığını” vurguladı.

Seçimlerin kaybedeni ise, seçimleri boykot eden Mukteda es-Sadr hareketi oldu. Halkın sandığa güçlü katılımı, Sadr’ın boykot çağrısını boşa çıkardı. Uzmanlara göre bu durum, Irak toplumunun siyasi istikrar ve yeniden yapılanma arzusunu yansıtıyor.

Güvenlik açısından bakıldığında, Sudani hükümetinin elde ettiği meşruiyet, ordu ile Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) arasındaki koordinasyonu artırma imkânı sağlıyor. Ancak “silahın sadece devletin elinde olması” yönündeki talepler, yeni bir güvenlik dengesinin kurulmasını gerektiriyor. Uzmanlar, bu sürecin hem ulusal bütünlüğü güçlendireceğini hem de dış müdahale bahanesini ortadan kaldıracağını belirtiyor.

Bölgesel düzeyde, Irak’taki bu seçim sonucu Bağdat-Tahran-Şam-Beyrut hattındaki stratejik bağları daha da sağlamlaştırdı. Direniş Ekseni’nin bölgesel etkisi artarken, Batı-Arap ittifakının ekonomik ve medya baskılarıyla dengeyi değiştirme çabalarının sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde üç olası senaryoyu değerlendiriyor: Sudani’nin güçlü bir koalisyon hükümetiyle devamı; dış baskılar karşısında teknokrat bir kabine oluşturulması; veya Mukteda es-Sadr’ın sınırlı sokak hareketleriyle siyasi sahneye kısmen dönmesi.

Genel olarak, 2025 Irak parlamento seçimleri halkın siyasi sürece güveninin yeniden tesis edildiği, Direniş Ekseni’nin meşruiyetini güçlendirdiği ve ülkenin bölgesel denklemde daha bağımsız bir çizgiye yöneldiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.