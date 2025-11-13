Siyonist Rejimden Provokatif Hamle: “Aslan Kükremesi” Tatbikatıyla Batı Şeria ve Lübnan Cepheleri Hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv’in askeri manevraları, bölgedeki gerilimi yeniden yükseltti. İsrail ordusunun düzenlediği “Aslan Kükremesi” tatbikatı, yalnızca bir savunma veya rutin eğitim gösterisi değil; Batı Şeria’da geniş çaplı operasyonlara hazırlık niteliği taşıyor. Kaynaklar, tatbikatta kullanılan senaryoların özellikle direniş bölgelerinde hızlı harekât ve baskın taktiklerini kapsadığını belirtiyor.

Aynı dönemde Lübnan sınırında iki bölgesel tümenin konuşlandırılması, olası çatışmalara karşı hazırlık yapıldığını gösteriyor. Analistler, Tel Aviv’in bu adımını, hem Batı Şeria’daki kontrolünü pekiştirme hem de Hizbullah’ın olası müdahalesini caydırma amaçlı bir mesaj olarak yorumluyor.

Direniş çevreleri, İsrail’in tatbikat ve asker sevkini “provokatif ve istikrarsızlaştırıcı bir hamle” olarak nitelendiriyor. Onlara göre, Batı Şeria ve Lübnan’da planlanan operasyonlar, halkın haklarına yönelik yeni bir saldırı niteliği taşıyor ve bölgeyi yeniden çatışma sarmalına sürükleme riski taşıyor.

Bölgedeki askeri gözlemciler, tatbikatın İsrail’in sadece kendi güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede kontrolü elinde tutma stratejisini de güçlendirmeyi hedeflediğini söylüyor. Bu durum, direniş hattının hazırlıklı olmasını ve halkın uyanık durmasını gerekli kılıyor.

Sonuç olarak, “Aslan Kükremesi” tatbikatı, İsrail’in Batı Şeria ve Lübnan’daki olası operasyonlarını önceden test etmesi ve bölgesel güç dengesini kendi lehine çevirme girişimi olarak öne çıkıyor. Direniş eksenine yakın çevreler, bu hamleyi bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden bir provokasyon olarak değerlendiriyor.