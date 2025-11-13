C130 kazasında kara kutu Türkiye'ye geldi, inceleme başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 nakliye uçağı için kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Kara kutu inceleme için 12 Kasım'ta Türkiye'ye getirildi. Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Kaza hakkında bir dizi yorum yapılmasına rağmen, asıl nedeni kısa sürede yazılması beklenen ön inceleme raporu ortaya koyacak.

İncelemelerin bu aşamada, uçağın teknik sorun yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

70 kişilik Türk uzman ekibi, kaza yerinde ayrıntılı çalışma yaptı. Uçağın bütün parçaları ve enkaz ayrıntılı inceleniyor. Geniş bir alana dağılan uçak parçalarının tümü toplanıyor, çarpmanın ardından yanan uçak ana gövdesi de Türkiye'ye getirilecek. En küçük bir vidanın bile delil niteliği taşıması nedeniyle, uçağın düştüğü geniş bölge ayrıntılı araştırıldı ve bütün parçaların toplanması için arazi tarandı. Bu parçalar kazaya ne tür bir etkinin neden olduğunu gösterecek nitelikte.

Uçak kazasında, nakliye uçağının burun ve kuyruk kısmının tamamen kopmuş olması dikkat çekiyor. Bölgede bulunan bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyada da yayılan videoda, uçağın burun ve kuyruk kısmının olmadığı, uçak yere çarpmadan önce, geniş bir parçanın önceden ayrılmış olduğu ve yere düştüğü görülüyor. Bu kuyruk kısmı veya uçak kargosundan bir parça da olabilir.

Bir başka videoda ise uçağın kuyruk kısmı, tamamen bağımsız olarak düşerken görülüyor. Bu parça ana gövdeden uzak bir noktaya düştü, uçağın gövdesi ise bir süre sonra yere çarptı.

Bölgeden gelen ilk fotoğraflar, kazadan hemen sonrasına ait. Arama ekipleri bölgeye ilerlerken çekildiği düşünülen fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmı ayrı bir bölgede, gövdeden farklı yerde bulunuyor. Kuyruk sadece parçalanmış halde dururken, gövde çarpmanın şiddetiyle tamamen yanmış vaziyette görüntülendi. Uçağın burun kısmına ilişkin görüntü ise şimdilik yok.