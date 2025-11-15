Iraklı siyasetçiden uyarı: Hükümet gecikirse ABD müdahalesine kapı aralanır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Azm İttifakı üyesi Abdullah ed-Delimi, ülkenin yeni hükümetinin bir an önce kurulması gerektiğini vurgulayarak tüm siyasi tarafları sorumluluk almaya çağırdı. Delimi’ye göre gecikme, Irak’ı istikrarsızlaştırmayı hedefleyen ABD ve bölgedeki müttefiklerine yeni fırsatlar sunabilir.

Delimi, siyasi tarafların belirlenmiş takvim doğrultusunda tüm engelleri ortadan kaldırması gerektiğini belirterek, dış güçlerin Irak içindeki görüş ayrılıklarını kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıklarını hatırlattı. Ona göre hükümetin hızlı bir şekilde ilan edilmesi, yabancı müdahale arayışlarını başarısızlığa uğratacak ve ülkenin egemen konumunu pekiştirecektir.

Iraklı siyasetçi, ülkenin siyasi bütünlüğüne yönelik tehditlerin özellikle Washington ve onun bölgedeki uzantıları tarafından körüklendiğini vurgulayarak, “Yeni hükümetin ilanı, Irak’ı dış müdahaleye kapatacak en güçlü adımdır” ifadelerini kullandı.