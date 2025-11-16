Batı Şeria'da Siyonist terör dalgası: Şehit ve yaralılar var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki eski Asker Mülteci Kampına baskın düzenledi. Katil İsrail askerleri baskın sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Nablus'taki Kızılay Acil Servis ve Ambulans Müdürü Amid Hasan, mülteci kampındaki baskın ve bölge sakinleriyle çıkan olay sırasında 2 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Hasan, göğsünden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sırtından yaralanan diğer Filistinlinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de İsrail askerlerinin mülteci kampında açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Filistinli Hasan Şerkesi şehit oldu, bir kişi yaralandı. Katil İsrail ayrıca işgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Er-Ram beldesinde "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.