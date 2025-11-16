Alaa el-Hatib: “Seçimler ‘Irak Kararı’ ile ‘Amerikan İradesi’nin Çatışmasıydı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak’ta yapılan parlamento seçimleri sonrası siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Alaa el-Hatib, ABNA’ya verdiği geniş röportajda, seçimlerin “Irak kararı” ile “Amerikan iradesi” arasındaki bir karşılaşma olduğunu belirtti ve halkın iradesinin artık dış müdahaleleri reddettiğini vurguladı. El-Hatib, ABD nüfuzunun tamamen ortadan kalkmadığını ancak durumun farklı bir zemine kaydığını savunuyor: “Toplum içinde artan ulusal bilinç, her türlü Amerikan etkisini güçlü bir şekilde reddediyor. Özellikle Trump’ın gönderdiği kişisel elçi gibi girişimler, alışılmış diplomatik yolları aşarak tepki topladı; Iraklılar bu denklemi kabul etmedi.” diye konuştu.

Seçim sonuçları, Koordinasyon Çerçevesi’ne yakın akımlar ve Haşd eş-Şaabi yanlılarının mecliste ağırlık kazandığını gösteriyor; aynı zamanda ABD yanlısı akımların nispi etkisinin azalması dikkat çekiyor. El-Hatib, “İmar ve Kalkınma Koalisyonu”nun resmi sonuçlara göre 45 veya 46 sandalye elde ettiğini, ancak bu sandalyelerin yaklaşık 10’unun Sünni temsilcilere ait olduğunu; dolayısıyla fiilen koalisyonun 35–36 sandalye düzeyinde aktif olduğunu söyledi. Ayrıca bu temsilcilerden bazılarının başbakan adayıyla aynı çizgide olmadığını, Koordinasyon Çerçevesi ve direniş akımlarıyla daha uyumlu olduklarını belirtti. Bu durumun başbakan seçimi ve gelecek hükümetin şekillenmesi sürecinde değişiklikler yaratabileceğini vurguladı.

El-Hatib’e göre Koordinasyon Çerçevesi’nin parlamentoda 187’den fazla sandalye elde etmesi halinde, önceki dönemde ertelenmiş olan Haşd eş-Şaabi yasasının onaylanmasının önü açılabilir. Bu gelişme, Haşd’i destekleyen ve Irak’ın ABD’ye bağımlı olmasını istemeyen akımların güç kazanması anlamına geliyor. El-Hatib, Haşd eş-Şaabi’yi “ülkenin güvenliğini ve toplumsal istikrarı koruyan bir kurum” olarak niteleyerek, “Bu gücü ABD’yi memnun etmek için göz ardı etmek mümkün değil.” dedi.

Analist, seçimlere yüksek katılımın toplumsal bilinç ve talepkârlıkta artışa işaret ettiğini; bunun da bağımsız karar alma ve Irak egemenliğinin korunması yönünde güçlü bir beklenti yarattığını söyledi. El-Hatib, halkın çoğunluğunun ABD ile dengeli ve saygıya dayalı bir ilişki istediğini, “ne tamamen karşıt ne de tam bağımlı” bir ilişki talep ettiğini ifade etti.

Dış politika ve güvenlik açısından olası etkiler konusunda El-Hatib, Koalisyon’un ve direniş akımlarının zaferinin dış ilişkileri tamamen belirleyecek kesin bir sonuç üretmediğini, ancak mevcut sandalye dağılımının uluslararası ve bölgesel ilişkilerde yeniden tanımlamaya yol açtığını belirtti. Ayrıca ABD’nin Irak’a yaklaşma çabalarının (örneğin yeni bir silah satış anlaşmasının onaylanması) bir sinyal olduğunu, fakat Haşd eş-Şaabi’nin gerçek engel olduğunu söyleyerek, “ABD’nin Haşd üzerinde baskı kurarak karar dayatabileceğini sanmıyorum; çünkü artık bu konuda karar verecek olan parlamentodur.” değerlendirmesinde bulundu.

Alaa el-Hatib, kimdir?

Alaa el-Hatib, tanınmış Iraklı yazar ve siyaset analizcisi; eski Rotterdam Üniversitesi öğretim üyesi, hakemli bilimsel araştırmalar yayımlayan “Al-Hurra” dergisinin editörü, “El-Müstakbal” dergisinin genel yayın yönetmeni, Londra’daki “El-Kelime” Etüt ve Diyalog Kulübü başkanı ve “El-Rafidain” merkezinin yönetim kurulu üyesidir.

El-Hatib son olarak, seçim sonuçları ve özellikle artan halk katılımının direniş akımlarına ve Haşd eş-Şaabi’ye önemli bir güç kazandırdığını; bu güç sayesinde bu grupların parlamento ve büyük siyasi kararlar üzerindeki etkilerinin artacağını ve “Irak kararının” siyasetin merkezine yerleşeceğini belirtti.