Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da siyasi denge yeniden kırılgan bir hâle gelirken, ülkenin kaderini dışarıdan şekillendirmek isteyen güçlerin etkisi dikkat çekiyor. Ekonomik kriz ve kurumsal dağınıklığın ortasında devlet mekanizmasını ayakta tutmaya çalışan ulusal aktörler, dış müdahalelerin gölgesinde hareket etmek zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı eski dönemin mirasıyla birlikte ağır bir yük devralan Aun, ordunun tarafsızlığını ve devletin itibarını koruma doğrultusunda attığı adımlarla, Lübnan’ın bağımsız karar alma kapasitesini hedef alan hamlelere karşı bir duruş sergiliyor. Bu yaklaşım, ülke içinde direniş ekseniyle uyumlu çevreler tarafından “ulusal egemenliğin savunulması” olarak yorumlanıyor.

Siyasi arenada yaşanan sert kamplaşma, dış destekli oluşumların devlet kurumlarını etkisizleştirme girişimleriyle daha da derinleşirken, halkın önemli bir kesimi, Lübnan’ın geleceğini ancak dış baskılara karşı yekpare bir duruşun belirleyebileceği görüşünde birleşiyor. Bu çerçevede, ordunun kurumsal kimliğini güçlendirme ve devletin egemen karar alma hakkını koruma çabaları, ülke içinde yeni bir direnç hattı olarak öne çıkıyor.