  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD, Lübnan Genelkurmay Başkanı’nın İsrail Eleştirileri Nedeniyle Ziyareti İptal Etti

18 Kasım 2025 - 18:45
News ID: 1751818
ABD, Lübnan Genelkurmay Başkanı’nın İsrail Eleştirileri Nedeniyle Ziyareti İptal Etti

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel’in İsrail’i “düşman” ilan etmesi ve Hizbullah karşısında yetersiz kalındığı yönündeki açıklamaları ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Washington, Heykel’in ziyaretini iptal ederek bu söylemlere karşı duruşunu netleştirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel’in, İsrail’i açıkça “düşman” olarak tanımlaması ve özellikle Hizbullah karşısındaki duruşunun eleştirilmesi, ABD’nin tepkisini çekti. Washington yönetimi, bu açıklamaların ardından Heykel’in Amerika ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

İptal kararı, Beyaz Saray yetkilileri ve özellikle Kongre üyeleri arasında çeşitli tepkilere sebep oldu. ABD makamları, Lübnan ordusunun İsrail ve bölgedeki direniş güçleriyle ilişkisi konusunda hassas bir denge arayışında olduğunu belirtse de, Heykel’in net tavrı Washington’da rahatsızlık yarattı.

Bu durum, bölgedeki güç dengelerinin giderek daha da hassaslaştığını ve direnişin bölgesel politikadaki etkisinin tartışma konusu olmaya devam ettiğini gösteriyor. Lübnan’daki askeri ve siyasi aktörlerin Washington ile ilişkilerinin geleceği, bu gelişmeler ışığında yakından izleniyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha