ABD’de Dengeyi Sarsan Çıkış: Anti-Siyonist Azapac Seçim Sahnesine Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de siyasi alan uzun süredir İsrail yanlısı lobi yapılarının etkisi altında tartışılırken, bu kez sahneye farklı bir oluşum çıktı. Yeni kurulan Amerika Anti-Siyonist Siyasi Eylem Komitesi (Azapac), İsrail’e koşulsuz destek veren çevrelere karşı “karşı denge” oluşturma iddiasıyla kapsamlı bir reklam kampanyası başlattı.

Komite, kampanyasını açık bir mesajla duyurdu: “Önce Amerika.” Bu slogan üzerinden hem dış politikada İsrail’e verilen sonsuz desteğin sorgulanmasını hem de Washington’da çıkar ilişkilerine dayanan baskı mekanizmalarının kırılmasını hedeflediklerini belirtiyor. Azapac’ın ilk etapta Florida ve New York’ta İsrail karşıtı pozisyon alan adayları destekleyeceğini ilan etmesi, seçim atmosferine yeni bir tartışma boyutu ekledi.

Reklam kampanyasında, ABD’nin kendi iç ihtiyaçları geri plandayken İsrail’e aktarılan devasa ekonomik ve askeri kaynaklar eleştiriliyor. Komite temsilcileri, Washington’daki mevcut lobi düzeninin Amerikan halkının çıkarlarını değil, “dar bir dış politika kurgusunun” gerekliliklerini öncelediğini ifade ediyor.

Direniş yanlısı çevreler, Azapac’ın sahneye çıkışını, ABD siyasetinde uzun süredir görülmeyen bir kırılma işareti olarak değerlendiriyor. Özellikle genç seçmenlerin, Gazze savaşının ardından İsrail’e eleştirel yaklaşan adaylara yöneldiği hatırlatılıyor. Bu durum, Azapac’ın kampanyasının siyasal yankısını artırabilir.

İsrail yanlısı lobi ağlarından ise şimdilik resmi bir tepki gelmedi. Ancak Washington’daki dengeleri yakından izleyen analistler, Azapac’ın bu çıkışının önümüzdeki seçim döneminde güç mücadelesini sertleştireceği görüşünde.