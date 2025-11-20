Irak Seçimlerinde Direniş Cephesi Sürprizi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Zarei, Washington ve bölgesel müttefiklerinin yoğun müdahalesine rağmen, seçim sonuçlarının tamamen ters yönde geliştiğini belirterek, “Bu sonuç, Irak halkının dış baskılara karşı sergilediği kararlı duruşun göstergesidir” dedi. Analist, Direniş Cephesi’nin kazancının yalnızca siyasi bir zafer değil, aynı zamanda bölgedeki bağımsızlık ve direniş çizgisinin güçlendiğinin de işareti olduğunu ifade etti.

Seçimlerdeki bu sürpriz, ABD ve müttefiklerinin Irak’ta kurmak istediği kontrol mekanizmasını sarsarken, bölgesel güç dengelerinde de kayda değer bir etki yarattı. Zarei, “Direniş Cephesi’nin zaferi, Iraklı seçmenlerin kendi kaderini tayin etme iradesinin en somut göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Bölge gözlemcileri, bu sonuçların yalnızca parlamentoda yeni dengeler yaratmakla kalmayacağını, aynı zamanda direniş hattının siyasi ve diplomatik alandaki manevra kapasitesini de artıracağını belirtiyor.