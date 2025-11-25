ABD, Venezuela Merkezli Los Soles Kartelini Terör Örgütü İlan Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela merkezli Los Soles kartelini yabancı terör örgütleri (FTO) listesine resmi olarak eklediğini açıkladı. Bu kapsamlı hamle, kartelin uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve bölgesel istikrarsızlık yaratma faaliyetlerine karşı uluslararası alanda daha sert yaptırımların uygulanmasının önünü açıyor.

Los Soles, Latin Amerika'nın en güçlü ve kanlı suç örgütlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kartel, özellikle Venezuela toprakları üzerinden ABD ve diğer ülkelere büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirirken, şiddet ortamı yaratarak bölgedeki güvenlik dinamiklerini olumsuz etkiliyor. ABD'nin aldığı bu karar, kartelin finansal kaynaklarına yönelik ağır kısıtlamalar getirirken, uluslararası iş birliği ve istihbarat paylaşımını artırarak mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, Los Soles kartelinin özellikle devlet kurumlarına sızarak yolsuzluk ve şantaj yoluyla güç kazandığını ve bölgedeki barış sürecini tehdit ettiğini vurguladı. Bu adımın, kartel üyelerinin küresel finans sisteminden izole edilmesiyle birlikte, suç faaliyetlerinin finansmanını zayıflatacağı belirtiliyor.

Bölge uzmanları, ABD'nin bu hamlesinin yalnızca Venezuela'daki kartelle sınırlı kalmayacağını, Latin Amerika genelinde organize suç ve terör faaliyetlerine karşı kararlı bir mesaj niteliği taşıdığını ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel ülkelerle iş birliğinin artması ve kartelin faaliyetlerinin daha geniş çapta engellenmesi bekleniyor.

Yeni strateji kapsamında, ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları da kartel liderlerinin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracak. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.