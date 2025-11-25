Hizbullah Komutanının İsrail Operasyonunda Ölümü, Lübnan’da Yeni Gerilim Kaynağı Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail güçlerinin Lübnan’ın güney banliyölerindeki yoğun istihbarat ve özel operasyon sonucu Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai’yi hedef alan suikastı, Beyrut’un siyasi atmosferini derin şekilde sarstı. Tabatabai’nin hayatını kaybetmesi, uzun süredir devam eden yerel ve bölgesel güç mücadelelerine yeni bir boyut kazandırdı.

Bu olay, Lübnan iç siyasetindeki zaten kırılgan olan dengeyi daha da zorlayarak siyasi kutuplaşmayı derinleştiriyor. Hükümet yetkilileri ve siyasi aktörler, suikastların zincirleme etkilerinin ülke çapında yayılıp yayılmayacağı konusunda yoğun tartışmalar sürdürüyor.

Uluslararası kamuoyu ve bölgesel aktörlerin İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim alanında oynadığı rol, süreci daha karmaşık hale getiriyor. Bu suikast, sadece askeri değil aynı zamanda diplomatik tansiyonu da yükseltti.

Hizbullah’dan gelen açıklamalar ise suikasta karşı güçlü bir tepki ve misilleme sinyalleri taşıyor. Örgüt, kaybın intikamının alınacağının altını çizerek, bölgede olası yeni çatışmaların zeminini hazırlıyor.

Lübnan’da huzurun korunması için siyasi diyalog çağrıları artarken, bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya doğru sürüklenmesini önlemek için uluslararası diplomatik girişimlerin de önemli rol oynaması bekleniyor. Ancak mevcut durum, gerilimin tırmanış eğiliminde olduğunu gösteriyor.