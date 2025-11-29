  1. Ana Sayfa
Peru Şili Sınırında Göç Dalgasına Karşı Acil Durum Alarmı

29 Kasım 2025 - 16:57
Peru Şili Sınırında Göç Dalgasına Karşı Acil Durum Alarmı

Venezuelalı göçmenlerin Şili sınırından akın etmesi üzerine Peru olağanüstü hal ilan etme yolunda. Şili'deki aşırı sağcı aday Kast'ın sınır dışı vaadi panik yarattı, ordu seferber edildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA -Peru Devlet Başkanı José Jerí, en az 100 Venezuelalı'nın izinsiz geçiş girişiminde bulunduğunu açıklayarak, Şili sınırı boyunca güvenlik duvarı örüleceğini duyurdu; Emniyet Generali Arturo Valverde suç dalgasını işaret etti. Şili'de 20 Kasım'da José Antonio Kast'ın "yasadışıları kovacağız" resti, göçmenleri Peru'ya itti; solcu rakip Jeannette Jara'yla yarış öncesi gerilim tırmanıyor. Direnişçi sesler, emperyalist politikaların Latin Amerika halklarını mülteciye çevirdiğini haykırarak, Kast'ın faşist vaatlerini kınıyor; sınırdaki kaos, iki ülkenin ordularını karşı karşıya getiriyor. Peru yetkilileri, sükûnet için olağanüstü halin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Halk direnişi, göç trajedisine karşı dayanışma çağrısını yükseltiyor.

