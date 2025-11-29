Peru Şili Sınırında Göç Dalgasına Karşı Acil Durum Alarmı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA -Peru Devlet Başkanı José Jerí, en az 100 Venezuelalı'nın izinsiz geçiş girişiminde bulunduğunu açıklayarak, Şili sınırı boyunca güvenlik duvarı örüleceğini duyurdu; Emniyet Generali Arturo Valverde suç dalgasını işaret etti. Şili'de 20 Kasım'da José Antonio Kast'ın "yasadışıları kovacağız" resti, göçmenleri Peru'ya itti; solcu rakip Jeannette Jara'yla yarış öncesi gerilim tırmanıyor. Direnişçi sesler, emperyalist politikaların Latin Amerika halklarını mülteciye çevirdiğini haykırarak, Kast'ın faşist vaatlerini kınıyor; sınırdaki kaos, iki ülkenin ordularını karşı karşıya getiriyor. Peru yetkilileri, sükûnet için olağanüstü halin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Halk direnişi, göç trajedisine karşı dayanışma çağrısını yükseltiyor.