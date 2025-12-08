  1. Ana Sayfa
İranlı Bilim İnsanları Yerli İmkânlarla İleri Nesil Kanserle Mücadele Araçları Üretti

8 Aralık 2025 - 17:36
News ID: 1759241
İran’daki bilimsel direnişin önemli merkezlerinden biri olan İran Cihad Üniversitesi’nin araştırma ekipleri, Batı bağımlılığını kırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, yeni nesil ileri kanser karşıtı teknolojileri ülke içinde geliştirmeyi başardı.

        Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-  Bilim ambargoları ve dış baskılara rağmen çalışmalarını sürdüren İran Cihad Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, ileri biyoteknoloji ve tıbbi cihaz alanında önemli bir eşiği aştı. Ekipler, kanserle mücadelede kullanılan yüksek hassasiyetli yeni nesil araçları tamamen yerli mühendislik ve bilimsel altyapıyla geliştirdi.

Projeye yakın kaynaklar, söz konusu cihazların tüm geliştirme süreçlerinin ülke içinde yürütüldüğünü ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Geliştirilen sistemlerin, kanser hücrelerini daha erken aşamada tespit edebilme ve hedefe yönelik müdahale kabiliyetiyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu başarının yalnızca tıbbi bir ilerleme değil, aynı zamanda yaptırımlara ve bilimsel tecride karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını belirtiyor. Çalışmaların önümüzdeki dönemde klinik uygulama sürecine girmesiyle birlikte, İran’ın sağlık teknolojilerinde bölgesel bir merkez hâline gelmesinin beklendiği kaydediliyor.

