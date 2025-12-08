İranlı Bilim İnsanları Yerli İmkânlarla İleri Nesil Kanserle Mücadele Araçları Üretti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bilim ambargoları ve dış baskılara rağmen çalışmalarını sürdüren İran Cihad Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, ileri biyoteknoloji ve tıbbi cihaz alanında önemli bir eşiği aştı. Ekipler, kanserle mücadelede kullanılan yüksek hassasiyetli yeni nesil araçları tamamen yerli mühendislik ve bilimsel altyapıyla geliştirdi.

Projeye yakın kaynaklar, söz konusu cihazların tüm geliştirme süreçlerinin ülke içinde yürütüldüğünü ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Geliştirilen sistemlerin, kanser hücrelerini daha erken aşamada tespit edebilme ve hedefe yönelik müdahale kabiliyetiyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu başarının yalnızca tıbbi bir ilerleme değil, aynı zamanda yaptırımlara ve bilimsel tecride karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını belirtiyor. Çalışmaların önümüzdeki dönemde klinik uygulama sürecine girmesiyle birlikte, İran’ın sağlık teknolojilerinde bölgesel bir merkez hâline gelmesinin beklendiği kaydediliyor.