Haşdi Şabi'den IŞİD kalıntılarına karşı operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinden güvenlik kaynaklarına göre Haşd Şaabi güvenlik birimleri, Salahaddin vilayetindeki Beyci ilçesi ile Enbar çöl bölgelerini birbirine bağlayan stratejik hattın güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir temizlik ve tarama operasyonu başlattı. Direniş güçlerinin bu hamlesi, geçmişte DEAŞ ve ABD destekli terör hücrelerinin kontrol alanı olarak bilinen bölgelerde yeniden güvenliğin tesis edilmesi açısından kritik görülüyor.

Kaynaklar, Haşd Şaabi birliklerinin özellikle Hadise–Beyci yolu boyunca bırakılmış patlayıcı düzenekleri, mayınları ve terörist kalıntıları temizlemeye başladığını bildirdi. Operasyonun, yıllarca DEAŞ’ın işgali altında kalmış Enbar şehirlerindeki geniş bölgelerde güvenlik risklerini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi.

Güvenlik kaynağı, Haşd Şaabi’nin operasyon sırasında çok sayıda bomba yüklü düzenek ve teröristler tarafından saklanmış patlayıcıların tespit edilip imha edildiğini açıkladı. Ayrıca Direniş güçleri, yeni sızma girişimlerini engellemek için bölge genelinde çok sayıda sabit ve mobil kontrol noktası kurdu. Bu süreçte, karmaşık coğrafyaya sahip çöl bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ kalıntılarının barınabileceği noktalar titizlikle taranıyor.

Haşd Şaabi’nin operasyonu, ABD’nin Irak’ta yıllardır sürdürdüğü askeri varlığın doğurduğu güvenlik boşluklarına ve DEAŞ’ın yeniden canlanma girişimlerine karşı Direniş Cephesi’nin etkili ve caydırıcı güvenlik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.