İsrail’in Gazzeden İran’a Kadar Süren Operasyonlarında Hedeflenen Zaferler Elde Edilemedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze savaşının bitiminden iki ay sonra, İsrail’in çeşitli cephelerde kazandığı zaferlerin beklentilerin çok altında kaldığı değerlendirmeleri artıyor. Yediot Aharonot gazetesinde yayımlanan makalesinde İsrailli analist Michael Milshtein, İsrail’in hem Gazze’deki çatışmalarda hem de Lübnan sınırındaki hareketlilikte, ayrıca İran’a karşı sürdürülen operasyonlarda kesin ve somut bir sonuç elde edemediğini dile getirdi.

Milshtein, “İsrail askeri olarak girişimlerde bulunuyor ancak bu hamleler sahada kalıcı bir üstünlük sağlamakta yetersiz kalıyor” dedi. Analist, özellikle İran’a yönelik istihbarat ve askeri operasyonlarda beklenen etkilerin ortaya çıkmaması nedeniyle bölgesel mücadelede İsrail’in stratejik duruşunun zayıfladığına dikkat çekti.

Ayrıca, Gazze ve Lübnan sınırlarında yaşanan çatışmaların İsrail’in uzun vadeli hedeflerine hizmet etmediğine işaret eden Milshtein, bu durumun halk içinde de eleştirilere yol açtığını belirtti. “Bu savaşın nihai sonucu net değil, zaferin nasıl tanımlandığı bile tartışmalı bir hale geldi” ifadesini kullandı.

İsrail kamuoyunda savaş sonrası beklentiler yüksek olsa da, sahada kazanımların sınırlı olması, bölgedeki gerilimin sürmesine ve yeni çatışma risklerinin artmasına neden oluyor. Analistler, İsrail’in mevcut stratejisini yeniden değerlendirmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Bu rapor, Orta Doğu sahnesinde güç dengelerinin nasıl hareket ettiğine dair kritik ipuçları verirken, bölgedeki istikrarsızlığın kalıcı olabileceğine dair endişeleri de gündeme taşıyor.