Batı Şeria’da Siyonist terör: Bin 100 şehit, 10 bin yaralı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal güçleri ve silahlı yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde—özellikle de Cenin’de—Filistinlilere yönelik saldırıları sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyor. İşgalciler, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Uluslararası Haberler Servisi / Tesnim Haber Ajansı

Siyonist saldırıların sürdüğü Batı Şeria’da, Perşembe günü şafak saatlerinden itibaren Filistinli kaynaklar işgal güçlerinin yeni baskınlar düzenlediğini bildirdi.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki yerel kaynaklar, Siyonist işgal güçlerinin saldırılarını Cenin’in güneyinden başlattığını; işgal ordusuna ait askeri araçların Kabatya kasabasının sokaklarında sürekli konuşlandığını ve esnafın silah zoruyla dükkânlarını kapatmaya mecbur bırakıldığını aktardı.

Siyonist işgal güçleri ayrıca Kalkilya kentine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait evleri aradı. Güney Batı Şeria’da ise Halhul kasabası hedef alındı.

Filistinli kaynaklar, kuzey Batı Şeria’daki Nablus’ta da saldırıların yoğunlaştığını, işgal güçlerinin Ayn Mülteci Kampı’nı kuşatarak Filistinli sivillere yönelik darp, tehdit ve sistematik tacize başladığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, Batı Şeria’nın kuzey ve güneyinde düzenlenen baskınlarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı. İşgal güçleri, gece geç saatlerde Anabta ve Kafr el-Labad kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli genci alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA, Kafr el-Labad’da Siyonist askerlerin esnafı silah tehdidiyle dükkânlarını kapatmaya zorladığını, araç ve yayaları durdurarak sahada sorguya çektiğini aktardı.

Batı Şeria’nın güneyinde, Hirbet Deyr Razıh’a baskın düzenleyen işgal güçleri çok sayıda evi kuşattı. Aynı bölgede silahlı Siyonist yerleşimcilerin, El-Halil’in kuzeyinde Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığı bildirildi.

Son haftalarda, özellikle Batı Şeria’nın kuzeyine yönelik geniş çaplı işgalci sevkiyatın ardından Siyonist saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. Bu gelişmeler, Siyonist rejimin Gazze’ye karşı 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırım savaşının gölgesinde; işgal ordusunun koruması altındaki yerleşimcilerin günlük saldırıları ve Doğu Kudüs dâhil işgal altındaki Batı Şeria kent ve kasabalarına yönelik tırmanan baskınlarla eş zamanlı gerçekleşiyor.

Filistinli resmi tıbbi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria’da Siyonist saldırılar sonucu yaklaşık 1100 Filistinli şehit olurken, 10 bine yakın kişi yaralandı. Ayrıca işgal güçleri 20 bini aşkın Filistinliyi esir aldı; bunların yaklaşık 1600’ünü çocuklar oluşturuyor.