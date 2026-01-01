Küresel Emeklilik Fonları ABD'ye Yağdırdı: 132 Milyar Dolarlık Rekor Akış

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel varlık yöneticileri ve kamu emeklilik fonları, 2025 yılını adeta ABD piyasalarının yılı ilan etti. Yıl boyunca yatırımlarının yaklaşık yüzde 50'sini Amerikan hisse senetleri, tahviller ve diğer varlıklara yönlendiren bu fonlar, toplamda 132 milyar doları ABD'ye aktardı. Uzmanlar, bu devasa girişin Fed'in faiz indirim beklentileri, güçlü şirket bilançoları ve jeopolitik belirsizlikler karşısında ABD'nin cazibesini pekiştirdiğini belirtiyor.

Özellikle Avrupa ve Asya merkezli büyük emeklilik fonları öncülük etti. Norveç Varlık Fonu gibi devler, portföylerini çeşitlendirme stratejisiyle ABD teknoloji ve enerji sektörlerine yüklenirken, Japon ve İngiliz fonları da benzer hamleler yaptı. Sonuçta, Wall Street endeksleri yıl boyu rekor tazeledi; S&P 500 yüzde 25'in üzerinde yükseldi.

Bu akış, küresel yatırımcıların risk iştahını da yansıtıyor. Orta Doğu ve Avrupa'daki gerilimler artarken, ABD ekonomisinin dayanıklılığı yatırımcıları cezbetti. Ancak bazı analistler, bu kadar yoğun bir konsantrasyonun olası bir ABD yavaşlamasında ters tepebileceğini uyarıyor. Yıl sonu verilerine göre, emeklilik fonlarının toplam varlıklarının 26,4 milyar dolarlık kısmı doğrudan ABD'ye gitti –ki bu, önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış demek.

Piyasa gözlemcileri, 2026 için temkinli iyimser. Eğer ABD büyümesi devam ederse, bu fon akışları yeni rekorlara imza atabilir. Aksi takdirde, çeşitlendirme baskısı artabilir.