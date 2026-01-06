Batı Şeria'da 2025'te İsrail güçleri 23 bin 827 saldırı düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında, heyetin 2025 yılına ilişkin hak ihlalleri raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Şaban, "2025 yılı kan, haritalar ve kararlarla dolu bir yıl oldu. İşgal politikaları sadece yerleşim genişlemesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirerek ve sahada yeni gerçekler dayatarak kontrol kavramını genişletmeyi hedefledi." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 41'i üzerinde fiili kontrol sağladığını belirten Şaban, "C Bölgesi" olarak adlandırılan toprakların ise yaklaşık yüzde 70'inin İsrail'in sıkı denetim altında olduğunu vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 2025 yılında "14 Filistinlinin şehit olduğunu" aktaran Şaban, İsrailli saldırganların Filistinlilere ait mülk ve tarlalarda 434 defa yangın çıkardığını, bunların 307'sinin özel mülklerde, 127'sinin ise tarım arazilerinde meydana geldiğini bildirdi.

Filistinlilere yönelik saldırı seviyesinde artışın görülmemiş düzeyde yaşandığını kaydeden Şaban, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin toplamda 23 bin 827 saldırı yaptığını, bunun 18 bin 384'ünün İsrail ordusu, 4 bin 723'ünün ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiğini, 720 saldırının ise ortak yapıldığını vurguladı.