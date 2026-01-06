Siyonist rejim alarmda: Kaçışlar kontrol edilemeyecek düzeye ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İbrani dilinde yayın yapan bir medya organı, tersine göç olgusuna dikkat çekerek bu süreci işgalci İsrail açısından “şiddetli bir beyin kanaması” olarak niteledi.

İbrani Grubu Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İbrani dilinde yayımlanan ekonomi gazetesi Calcalist, bugün (salı) yayımladığı analizde, 2026 seçimlerinden sonra işgal altındaki topraklarda kurulacak olan kabinenin birinci önceliğinin, İsrail’den hızlanan tersine göçü durdurmak olması gerektiğini vurguladı.

Siyonist gazete, resmi istatistiklere bakmaya bile gerek olmadığını belirterek, 2025 yılı içinde işgal altındaki topraklardan ayrılan yaklaşık 69 bin kişinin büyük bölümünün, yüksek teknoloji ve ileri teknoloji sektörlerinde çalışan uzmanlardan oluştuğunu itiraf etti. Haberde, bu kesimin yurt dışında iş bulma imkânlarının daha kolay olması nedeniyle diğer yerleşimcilere kıyasla çok daha hızlı şekilde işgalci rejimi terk ettiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren ileri teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin, sözde “yargı reformu darbesi”nin başlamasından ve ardından savaşın patlak vermesinden sonra, çalışanların yurt dışına taşınma taleplerinde ciddi bir artış yaşandığını kabul ettikleri aktarıldı.

Gazete, geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Nadav Tzafrir’in sözlerine de yer verdi. Siyonist ordunun istihbarat yapılanması içindeki **8200 Birimi**nin eski komutanı ve şu anda siber güvenlik şirketi **Check Point**in CEO’su olan Tzafrir, işgalci İsrail ekonomisi ve yüksek teknoloji sektörünü tehdit eden asıl unsurun yapay zekâ ya da yeni teknolojiler değil, açıkça “beyin göçü” olduğunu dile getirdi. Bu itiraf, siyonist rejimin bilimsel ve ekonomik altyapısının ciddi bir çöküş sürecine girdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.