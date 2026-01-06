Trump'ın danışmanı Miller: Grönland konusunda hiç kimse ABD ile savaşmaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li siyasetçi Stephen Miller, dün basına verdiği röportajda işgalci ve emperyalist çıkarlar ekseninde Grönland ile ilgili açıklamalarda bulundu. Miller, “Grönland, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir parçası olmalı” ifadelerini kullanarak, “Kimse Grönland’ın geleceği için ABD ile askeri olarak savaşmaz” dedi.

Miller’ın eşi ve Trump’ın yakın müttefiki Katie Miller, dün X platformunda Grönland haritasının üzerine Amerikan bayrağı yerleştirilmiş bir görsel paylaşarak “YAKINDA” notunu düştü. Bunun üzerine Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen derhal tepki gösterdi.

Miller, NATO çıkarlarının korunması ve Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Grönland’ın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini savundu ve Danimarka’nın Grönland üzerindeki kontrol iddiasını sorguladı: “Asıl soru, Danimarka’nın hangi hakla Grönland üzerinde kontrol iddia ettiğidir.”

ABD’nin ülke dışındaki askeri varlığına da değinen Miller, Venezuela’ya müdahaleyi de gündeme taşıdı. Ülkenin geçiş döneminde “ABD’nin yönettiğini” savunan Miller, Venezuela’nın ticaret ve ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi için “ABD iznine muhtaç olduğunu” belirtti. Miller, “Tüm petrolüne ve ticari kabiliyetine tam ambargo uyguluyoruz” diyerek işgalci ve dayatmacı politikasını itiraf etmiş oldu.