İsrail'den Lübnan'a Sert Uyarı: Hizbullah Silahsızlanmazsa Geniş Harekât Kapıda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilileri, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma yönündeki çabalarını "ciddi bir irade eksikliği" olarak nitelendirdi. Bölgedeki son gelişmeler ışığında, İsrail'in askeri planlarında esneklik koruduğu ifade ediliyor.

Kudüs kaynaklarından sızan bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi şu an için sınırlı baskı operasyonlarını tercih etse de, Hizbullah'ın ateşkes ihlalleri veya Lübnan ordusunun yetersiz kalması durumunda geniş çaplı bir harekâta başvurabileceği vurgulanıyor. Bu senaryolar arasında Lübnan sınırındaki tampon bölgelerin genişletilmesi ve Hizbullah altyapılarına yönelik yoğun hava bombardımanları yer alıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Lübnan'ın Hizbullah'ı kontrol altına alma sorumluluğunu yerine getirmemesi, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirir" denildi. Yetkililer, herhangi bir askeri adımın ABD ile tam koordinasyon içinde, siyasi kademede şekilleneceğini belirterek, Washington'un Tel Aviv'e verdiği desteğin kritik rol oynayacağını belirttiler.

Bu gelişmeler, 2024 sonlarında imzalanan ateşkes anlaşmasının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Lübnan cephesinde ise Beyrut yönetimi, İsrail'in taleplerine yanıt olarak "iç işlerimize karışılmaması" çağrısında bulundu, ancak Hizbullah'ın silah bırakma sürecine dair somut adımlar atmadığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, İsrail'in bu tutumunun, Gazze'deki çatışmalarla eş zamanlı olarak Lübnan cephesini yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki gerilim, uluslararası arabulucuların acil müdahalesini zorunlu kılıyor.