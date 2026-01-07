İran’dan ABD-İsrail Tehdidine Net Mesaj: Güvenlik Doktrini Tahran’dan Açıklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran — İran Yüksek Savunma Konseyi bugün düzenlediği kritik oturumun ardından ülkenin güvenlik doktrinini resmen duyurdu. Konsey, ABD ve İsrail tarafından yöneltilen askeri ve siyasi tehditler karşısında ulusal birliğin ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesinin temel ilke olarak benimsendiğini açıkladı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Tahran’ın bölgesel istikrarı koruma ve dış tehditlere karşı durma kapasitesini artırma iradesi bir kez daha ortaya kondu. İran yönetimi, direniş ekseninin yanında yer alan ülke ve gruplarla dayanışmayı derinleştirme kararlılığını ifade ederek, bu ilişkilerin bölgesel güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Konsey ayrıca, ülkenin savunma stratejisinin temel taşlarını oluşturan unsurlar arasında milli iradeye saygı, komşularla diyalog, karşılıklı güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve dış müdahalelere karşı caydırıcılığın artırılması gibi maddeleri sıraladı. Açıklamada, “Hiçbir dış güç İran’ın egemenlik haklarına müdahale edemez” ifadesi öne çıkarıldı.

Tahran’ın bu yeni doktrini, artan gerilimler ve bölgedeki güç dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde ilan edildi. Analistlere göre, bu adım İran’ın hem kendi güvenliğini garanti altına alma hem de bölgesel müttefiklerine moral ve stratejik destek sağlama çabasının somut bir göstergesi olarak okunuyor.

İran liderliği, söz konusu güvenlik yaklaşımının yalnızca askeri hazırlığı değil, aynı zamanda diplomasi, ekonomi ve kültürel bağlar üzerinden dayanışmayı güçlendirmeyi de kapsadığını belirtti. Bu perspektif, özellikle dış tehditlere karşı birleşik bir cephe oluşturma yönündeki kararlılığı yeniden teyit ediyor.

Yeni doktrinle birlikte Tahran’ın, bölgesel barışı koruma ve haksız müdahalelere karşı koyma misyonunu daha geniş bir çerçevede sürdürmesi bekleniyor. Bu metin, İran’ın stratejik hedeflerinin netleştiği ve ulusal güvenlik vizyonunun açıkça ilan edildiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.