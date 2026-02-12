Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve Siyonist rejimin Haziran 2025’te İran’a yönelik savaş girişimi, tekil bir olay olmayıp, yıllardır süregelen ve Avrupa Birliği’nin de dahil olduğu bir baskı politikalarının devamı niteliğindeydi. Amaç, İran devletini zayıflatmak, devirmek ve Batı’nın hegemonyasına boyun eğdirmektir.

İran, 1979’daki İslami Devrim’in zaferinden bu yana yalnızca askeri çatışmalarla değil, aynı zamanda ekonomik savaşlarla da karşı karşıya kaldı. Özellikle ABD’nin uyguladığı “maksimum baskı” politikaları altında İran’a yönelik yaptırımlar, petrol, gaz, bankacılık ve finans sektörünü ve İranlı şirketleri hedef aldı. 2025’te etkinleştirilen “tetik mekanizması” bu sürecin son halkasını oluşturdu.

Yıllar süren yaptırımlar, İran ekonomisinde ciddi sosyal ve yaşam koşullarında zorluklar yaratsa da, ülke bu süreçte ekonomisini yeniden yapılandırmayı başardı. İran, alternatif ticaret kanalları, yerli üretimi güçlendirme ve Çin ile Rusya ile ilişkilerini derinleştirerek yaptırımların etkisini azaltmayı başardı. ABD ve Batı yanlısı ülkelerin baskıları, İran’ın siyasi kararlarını değiştirmekte başarısız oldu ve etkisi sorgulanır hale geldi.

1979’daki ABD elçiliği rehine krizinden sonra başlayan yaptırımlar, İran’ın yabancı varlıklarının dondurulması ile başladı. 1995-1996 yıllarında ABD, petrol ve yatırımlar üzerinde kapsamlı bir ambargo uyguladı ve İran ile iş yapan yabancı şirketleri cezalandıran “İran-Libya Yasası”nı yürürlüğe koydu. Ardından nükleer program gerekçesiyle uluslararası yaptırımlar geldi, bankalar SWIFT sisteminden çıkarıldı ve ihracat düşerken para birimi değer kaybetti.

2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (nükleer anlaşma) ile bazı yaptırımlar kaldırıldı ve İran kısmen küresel petrol piyasasına döndü. Ancak 2018’de ABD Başkanı Trump’ın anlaşmadan çekilmesiyle “maksimum baskı” politikası yeniden devreye girdi; petrol, bankacılık ve lojistik sektörlerine yeni yaptırımlar uygulandı, 2019’da Devrim Muhafızları “terör örgütü” listesine alındı. Son yıllarda insansız hava araçları ve füze programı da hedef alındı, Avrupa Birliği de bazı İranlı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirdi.

İran’ın Yaptırımlara Karşı Ekonomik Stratejisi:

Yaptırımlar İran ekonomisini zorlamış, petrol ihracatı ve para birimini etkilemiş, enflasyonu yükseltmiş ve ithalatı zorlaştırmış olsa da, ülke bunları kalıcı bir planlama değişikliğine dönüştürdü. Alternatif ticaret kanalları geliştirildi, Çin ve Rusya ile ilişkiler güçlendirildi, yerli üretim teşvik edildi ve esnek ticari mekanizmalar uygulandı. Sonuç olarak yaptırımların siyasi etkisi neredeyse sıfıra indirildi.

İran ekonomisi hâlen halk üzerinde ekonomik zorluklar yaratıyor, ancak ülke bağımsız politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Yaptırımlar, rejimin politik duruşunu değiştirmede başarısız oldu ve İran, üretim, tarım ve sanayi alanlarında yerli kaynakları artırarak ekonomisini güçlendirdi.

Ekonomik Veriler ve Başarılar:

İran’ın petrol ve gaz ihracatı hâlen ekonominin temelini oluşturuyor; petrol ihracatının %90’ı ABD yaptırımları nedeniyle Çin’e gidiyor.

İngiltere Enerji Enstitüsü verilerine göre, İran petrol ve sıvı üretimi 5,1 milyon varile ulaştı ve rekor kırdı.

Gümrük verilerine göre, İran’ın petrol dışı ihracatı geçen ay 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi, %108 büyüme sağlandı.

İran Petrol Bakanı, son 14 ayda 13 yeni sondaj kuyusu açıldığını ve bunun günlük yaklaşık 22 milyon metreküp ham gaz üretimine katkı sağladığını duyurdu. 4 yeni kuyu önümüzdeki 2,5 ay içinde faaliyete geçecek.

Merkez Bankası verilerine göre, ekonomi geçtiğimiz yıl %3-4 arasında büyüme gösterdi; petrol üretimi ve bazı sanayi faaliyetlerinde iyileşme sağlandı.

İran, ABD ve Siyonist rejim tarafından 47 yıldır sürdürülen ekonomik ve siyasi baskılara karşı ekonomik direncini artırmış, stratejik bağımsızlığını korumuş ve yaptırımların siyasi amacını boşa çıkarmıştır.