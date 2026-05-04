“Zaman Faktörü” Tartışması: İsrail’in Savaş Doktrini Aşınıyor mu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ortadoğu’daki çatışmaların seyri üzerine yapılan son analizler, sahadaki güç dengelerinin yalnızca askeri kapasiteyle değil, zamanın nasıl yönetildiğiyle de şekillendiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre çatışmalar uzadıkça, hızlı ve kesin sonuç alma üzerine kurulu savaş planları etkisini yitirirken, yavaş fakat sürekli bir yıpratma süreci yeni bir gerçeklik olarak yerleşiyor.

Güvenlik uzmanları, İsrail’in uzun yıllar boyunca kısa süreli, yoğun askeri operasyonlara dayanan doktrininin, çok cepheli ve zamana yayılan gerilimler karşısında baskı altında kaldığını belirtiyor. Bu süreçte ekonomik maliyetler, iç kamuoyu baskısı ve uluslararası diplomatik sınırlar, askeri manevra alanını daraltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bazı analistler, “zamanın lehine çalışması” kavramının artık klasik askeri üstünlük kadar önemli hale geldiğini vurguluyor. Çatışmanın uzaması, taraflardan birinin hızlı zafer beklentisini aşındırırken, düşük yoğunluklu ama süreklilik arz eden baskının stratejik dengeyi değiştirebildiği ifade ediliyor.

Diplomasi çevreleri ise bu tabloyu, sahadaki askeri gelişmelerle eş zamanlı olarak siyasi çözüm arayışlarının da karmaşıklaştığı bir dönem olarak yorumluyor. Uzayan çatışma ortamının, hem bölgesel aktörleri hem de küresel güçleri yeni hesaplara zorladığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde çatışmaların kaderini, ani askeri hamlelerden çok, tarafların zamanı nasıl kullandığı ve bu sürece ne kadar dayanabildiği belirleyecek.