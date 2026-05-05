İran Hürmüz Boğazı'ndan yeni harita paylaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen Hürmüz Boğazı’nın yeni güvenlik sınırları resmen ilan edildi. İran resmi haber ajansı Mehr’in duyurusuna göre, belirlenen yeni sınırlar şu şekilde: Güneyde, İran’daki Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Füceyre’nin güneyi arasında çizilen hat; batıda ise İran’daki Kaşm Adası’nın ucu ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Ümmü’l-Kayveyn arasında uzanan hat. Bu tanımlamayla birlikte İran, boğaz üzerindeki egemenlik iddiasını coğrafi koordinatlarla somutlaştırmış oldu.

Karar, geçtiğimiz günlerde İran Meclisi’nde görüşülmeye başlanan “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi Güvenliğinin Temininde Stratejik Eylem Planı” yasa tasarısıyla da paralellik gösteriyor. Taslak yasaya göre, İsrail rejimine ve başta ABD olmak üzere düşman ülkelere ait hiçbir gemiye boğazdan geçiş izni verilmeyecek; diğer gemiler ise İran’ın belirlediği transit protokollerine uymak ve İran riyali cinsinden geçiş ücreti ödemek zorunda olacak. Yeni sınır tarifi, bu yasal düzenlemenin uygulama sahasını netleştiren bir harita işlevi görüyor.

Uzmanlara göre İran’ın bu hamlesi, Başkan Trump yönetiminin “Özgürlük Projesi” adıyla bölgeye 15 bin asker yığarak başlattığı “insani” operasyon söylemlerine karşı sahada yaratılan yeni bir gerçekliktir. Trump’ın geçmişte Basra Körfezi’nde ABD donanmasının tankerleri durdurmasını “korsanlık” olarak nitelendirip “korsan gibiyiz” dediği hatırlanırsa, aynı ismin şimdi “insani müdahale” sloganıyla bölgeye savaş gemileri göndermesi, İran’ın yeni sınırlarla çizdiği tabloda tüm çelişkisiyle ortada duruyor. Nitekim ABD içinde Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı son bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye gerilerken, İran’ın bu adımı Washington’ın savaş yanlısı politikalarının yalnızlaştığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin “özgürlük” ve “deniz güvenliği” adı altında başlattığı askerî operasyonlar Irak, Afganistan ve Libya örneklerinde olduğu gibi yıkım ve kaosla sonuçlanmıştı. İran’ın bugün ilan ettiği yeni sınırlar, bu kez emperyalist müdahalelere karşı bölgesel bir gücün kendi kurallarını koymasının ve coğrafyayı diplomatik-askerî bir enstrümana dönüştürmesinin somut örneği olarak öne çıkıyor. Sahadaki gözlemler, Lark Adası önünde uzun tanker kuyruklarının oluştuğunu ve tüm geçişlerin İran’ın iznine bağlandığını, yerel halkın ise tam bir güvenlik içinde yaşadığını bildiriyor. Yeni sınırlarla birlikte, İran’ın boğazdaki kontrolü artık sadece askerî değil, coğrafi olarak da tanımlanmış bir egemenlik alanına dönüşmüş oluyor.

İsrail rejiminin eski İran masası şefi Dennis Citronowicz’in de kısa süre önce belirttiği gibi, “Coğrafya yenilmez.” İran’ın bugün ilan ettiği Mübarek Dağı-Füceyre ve Kaşm-Ümmü’l-Kayveyn hatları, bu gerçeğin harita üzerindeki tecessümüdür. Artık Hürmüz’de askerî bir çatışma yaşanmasa dahi, coğrafi sınırlarla çizilen bu yeni egemenlik anlayışı, bölgenin güvenlik mimarisini kalıcı biçimde dönüştürmüştür.