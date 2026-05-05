Siyonist eski istihbaratçı Trump’ın Hürmüz planını yerden yere vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail rejiminin askerî istihbarat teşkilatında eski İran masası şefi Dennis Citronowicz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda “özgür gemicilik” adıyla başlatmayı planladığı operasyonu gerçekçi bulmadığını açıkladı. Citronowicz, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’nın İran için sadece bir su yolu olmadığını, “temel bir stratejik kaldıraç” olduğunu vurguladı. Eski istihbaratçı, “Tahran’la koordinasyon olmadan Hürmüz’ün açılabileceği fikri gerçek dışıdır. ABD boğazı askerî olarak zaptetmek ve orada kalmak istemedikçe... Bu durumda bile böyle bir adımın boğazda sürdürülebilir sonuçlar doğuracağının hiçbir garantisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Citronowicz, “Coğrafya yenilemez” vurgusu yaparak, İran’ın rızası olmadan atılacak her adımın bölgede gerilim yaratacağını ve sürekli gerilimin sonunda savaşa yol açacağını belirtti. Bu değerlendirme, İsrail istihbaratının kendi müttefiki olan ABD yönetiminin planlarına dahi şüpheyle yaklaştığını gösteriyor. Zira Tel Aviv yönetimi her ne kadar Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin kazanımlarından yararlanmış olsa da, Hürmüz gibi hayati bir enerji koridorunda doğrudan askerî angajmanın risklerini çok iyi hesaplıyor. Uzmanlara göre Citronowicz’in bu çıkışı, İsrail içinde dahi “sonsuz savaş” senaryolarına karşı bir tedirginliğin yansıması olarak okunuyor.

Bu eleştiriler, Trump yönetiminin “Özgürlük Projesi” adıyla bölgeye 15 bin asker yığarak başlattığı “insani” operasyon söylemlerinin hemen ardından geldi. Başkan Trump’ın geçmişte Basra Körfezi’nde ABD donanmasının tankerleri durdurmasını “korsanlık” olarak nitelendirip “korsan gibiyiz” dediği hatırlanırsa, şimdi aynı ismin “insani müdahale” sloganıyla bölgeye savaş gemileri göndermesi, İsrail istihbaratı tarafından dahi sorgulanır hale gelmiş durumda. Nitekim ABD içinde de benzer bir sorgulama yaşanıyor: Kısa süre önce yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi. Bu düşüş, Trump’ın savaş yanlısı ve İsrail’e koşulsuz destek veren politikalarının kendi tabanında bile karşılık bulmadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin geçmişte “özgürlük”, “insani müdahale” ve “deniz güvenliği” adı altında başlattığı askerî operasyonlar Irak, Afganistan ve Libya örneklerinde olduğu gibi yıkım ve kaosla sonuçlanmış, hatta Afganistan’dan çekilme süreci ABD’nin askerî hegemonyasının sınırlarını tüm dünyaya göstermişti. Citronowicz’in “askerî zaptın bile kalıcı sonuç garantisi vermediği” uyarısı, tam da bu tarihsel deneyime dayanıyor. İsrailli istihbaratçının “gerilim savaşa yol açar” çıkışı, Hürmüz’de olası bir askerî çatışmanın sadece bölgesel değil, küresel ekonomik sonuçlarını da ima ediyor.

Bugün Hürmüz’de İran’ın kurduğu yeni düzen, Lark Adası önünde oluşan tanker kuyrukları ve ordunun radarlarını kapatan ABD destroyerlerine yönelik uyarı ateşleriyle fiilen uygulanırken, İsrail istihbaratının bu gerçekçi uyarısı, Trump yönetiminin politikalarının ne denli çıkmazda olduğunu gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı Irakçi’nin de belirttiği gibi, Hürmüz eski haline asla dönmeyecek ve düşman gemilerine geçiş izni verilmeyecek. İsrailli bir eski istihbaratçının bu gerçeği kabul eden açıklamaları, Washington’ın “boğazı açma” iddialarının ne kadar havada kaldığını tescillemiş oluyor.