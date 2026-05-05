Trump’ın Hürmüz söylemleri ile saha arasında uçurum var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington, Başkan Donald Trump’ın sık sık tekrarladığı söylemlere ve giderek artan tehditlerine rağmen, askerî üstünlüğünü kesin bir siyasî zafere dönüştürmekten aciz görünüyor. Lübmanlı El-Ahbar gazetesinin analizine göre, Trump’ın “mutlak askerî güç” ve “İran’ın deniz ablukası” söylemleri ile sahadaki gerçek veriler arasında derin bir uçurum bulunuyor. Gazete, bu durumun “zafer anlatısına” yönelik ciddi şüpheler doğurduğunu ve ABD’nin “mutlak güç söylemi” ile bunun siyasî etkisizliği arasındaki giderek büyüyen uçurumun, ABD’de kronik bir stratejik hastalığın belirtilerini gösterdiğini belirtiyor.

ABD, savaşı İsrail rejimini tahrik ederek başlattı. Trump, bu savaşın İran’ın teslim olmasına veya Venezuela senaryosunda olduğu gibi egemenliğinin çökmesine yol açacağından emindi. İlk saldırılardan sadece saatler sonra Tahran’da aynı tablonun yaşanacağını varsayıyordu. Ancak sonuç, Washington’un hedeflerine ulaşmada feci bir başarısızlık oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma da dahil olmak üzere yanıtlarının şiddetlenmesiyle birlikte askerî ve siyasî alternatifler üretmek imkânsız hale geldi. Washington, artık iki seçenekle karşı karşıya: Tam zafer ya da aşağılayıcı bir geri çekilme ve stratejik yenilgi.

El-Ahbar’a göre ABD, sürekli uzatılan ve süre sınırı konulmayan ateşkesin gölgesinde, ekonomik ablukanın İran’ı teslim edeceği umuduna sarıldı. Bu, Washington için üçlü bir açmazdan kurtuluş reçetesi olarak görülüyor: Savaşı devam ettirmek istemiyor, İran’ı teslim edemiyor ve başka seçeneği de yok. Trump’ın “gemileri kurtarma” adıyla ortaya attığı belirsiz yeni plana ilişkin gazete şu soruyu soruyor: İran, Trump’ın bu tekrarlayan planlarına direnmeye devam ederse ne olacak? Abluka Trump’ın iç politikadaki itibarını zedelerse ne olacak? Ekonomik ablukaya benzer ve açmazı geçici olarak durduracak başka seçenekler var mı?

Gazeteye göre şu ana kadar böyle seçenekler mevcut değil. Trump, İran’ın asgari taleplerini dikkate alan ve kendisine de kazanım sağlayacak bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalabilir. Ancak çatışmanın zirveye ulaştığı ABD iç siyasetinde bu seçeneğin ömrü kısa olacaktır. Bu nedenle Trump’ın böyle bir senaryoyu kabul etmesi pek olası görülmüyor. Öte yandan savaşın yeniden başlaması da dayanılmaz felaketlere yol açacaktır. Gerçek şu ki, Trump yönetimi İran’ı teslim edecek etkili saldırıları gerçekleştirebilseydi, bunu yapmakta tereddüt etmez ve ateşkesi defalarca uzatmak zorunda kalmazdı.

Tüm seçenekler Trump yönetimi için zor görünüyor. Başkan, savaş ufkunun tamamen kapalı olduğunu bildiği için Hürmüz stratejisinin başlıklarını sürekli değiştirerek kendine zaman kazandırmaya çalışıyor. Karar alma sürecinin giderek tek bir kişiye (Trump’a) endekslenmesi ve o kişinin de ne olacağını bilmemesi, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Sınırlı seçeneklerin gölgesinde, Washington’daki kararlar duygusal ve tepkisel olabilir; bu da her türlü öngörüyü olası senaryolar havuzuna dönüştürüyor.

Uzmanlara göre bu tablo, Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteğinin Washington’u içinden çıkılmaz bir sokağa sürüklediğini gösteriyor. Nitekim ABD içinde Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı son bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye gerilerken, Trump’ın “kesin zafer” söylemi giderek daha fazla sorgulanır hale geldi. Tarihsel olarak ABD, Vietnam’dan Afganistan’a kadar uzun vadeli çatışmalarda hep aynı ikilemi yaşadı: Askerî üstünlüğü siyasî zafere dönüştürememek. İran’ın Hürmüz’de tesis ettiği yeni düzen, bu kez Washington’u daha başlangıçta bir çıkmaza sürükledi.

Kesin olan şu ki, hızlı zafer kazanmak için savaşa giren ABD, bugün kendini uzun bir tünelin içinde bulmuştur. Bu tünelin sonunda zafere mi yoksa feci bir yenilgiye mi ulaşacağını bilmemektedir. İran’ın sahadaki direnci, diplomatik hamleleri (Meclis’te görüşülen Hürmüz yönetim yasası, yeni güvenlik sınırları, İran ordusunun uyarı ateşleri) ve bölgesel müttefiklerinin varlığı, Trump yönetiminin tüm kozlarını etkisiz kılmış durumda. Geriye kalan, El-Ahbar’ın da vurguladığı gibi, “zafer ya da aşağılayıcı geri çekilme” ikilemidir.