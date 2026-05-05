Rusya, Zafer Bayramı dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Sovyet halkının Büyük Anavatan Savaşı'ndaki zaferin anılacağı 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.



"Rus Silahlı Kuvvetleri, kutlamaların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" denilen açıklamada, ateşkes ilanının ardından Rusya'nın Ukrayna tarafının da aynı şekilde davranmasının beklendiği belirtildi.