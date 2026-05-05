Hürmüz'de gerilim tırmanıyor: Trump'ın savaş çığırtkanlığı ABD içinde tepki topluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında sert bir sözlü mübadelenin fitilini ateşlerken, İran yönetimi krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'yi "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyardı. Mevcut gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiğini" belirten Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiğe yönelik ABD'nin "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı girişimi ise "kör düğüm projesi" diyerek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu çağrılara kulak tıkayarak tehdit dilini bir üst seviyeye taşıdı. Fox News'e yaptığı açıklamada İranlıların Amerikan gemilerine saldırması halinde "yeryüzünden silinecekleri" tehdidinde bulunan Trump, böylece körfezdeki tansiyonu daha da tırmandırdı. Trump ayrıca, ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait yedi küçük tekneyi batırdıklarını iddia ederek, "İran'ın elinde sadece bunlar kaldı" ifadeleriyle Tahran'ın askeri kapasitesini küçümsemeye çalıştı. Oysa The New York Times'ın da uyardığı gibi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığı hafife alınamaz; İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı çok sayıda hızlı bot, deniz mayınları, kıyıya konuşlandırılmış mobil füze rampaları ve insansız hava araçları bölgedeki tüm deniz trafiği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Trump'ın bu savaş yanlısı tutumu, ABD içinde de büyüyen bir muhalefetle karşı karşıya. Daha önce İran'a yönelik "bu gece bir medeniyet tamamen ölüyor" şeklindeki açıklaması Washington'da adeta deprem etkisi yaratmış, Demokrat cepheden peş peşe gelen savaş suçu uyarıları ve hatta 25'inci Ek Madde'nin (Anayasa'nın başkanın görevden alınmasını düzenleyen maddesi) gündeme getirilmesi ülkedeki siyasi tansiyonu zirveye taşımıştı. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın "kendi çıkardığı felaket niteliğindeki bir savaşta, savaşı nasıl bitireceğine dair hiçbir planı ve stratejisi olmadığı için savaş suçları işlemekle ve bütün bir medeniyeti yok etmekle tehdit ettiğini" belirterek bu durumu "iğrenç" olarak nitelendirmişti.

Beyaz Saray'ın bu saldırgan politikalarının perde arkasında ise İsrail'in etkisi olduğu biliniyor. İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimali piyasalarda büyük endişe yaratmıştı. Bu süreçte Trump yönetiminin İsrail'e verdiği koşulsuz destek, tıpkı Gazze'de olduğu gibi, bölgedeki çatışmayı sonlandırmak bir yana daha da derinleştirdi. Öyle ki, ABD'nin uyguladığı "maksimum baskı" politikasının asıl hedefinin, İran'ı nükleer programından vazgeçirmekten çok, rejimi zayıflatmak ve zorla masaya oturtmak olduğu değerlendiriliyor.

Washington'ın bu hamlelerinin yol açtığı asıl yıkım ise ekonomik alanda kendini gösteriyor. Dünyanın stratejik açıdan en önemli enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, su yoluyla taşınan ham petrolün yüzde 39'unun ve doğal gazın yüzde 19'unun geçtiği bir arter konumunda. Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı bu dar boğazdaki her kriz, doğrudan dünya ekonomisini vuruyor. Mevcut gerilimle birlikte petrol fiyatları yine fırladı: Nisan 2026 itibarıyla varil başı fiyat 120 dolar sınırına dayanırken, ABD'de tüketici güven endeksi tarihi diplere sürüklendi. Bu tablo, Trump'ın sıkça dile getirdiği "enerji bağımsızlığı" söyleminin ne kadar yanıltıcı olduğunu, küresel piyasalardaki her kırılmanın Amerikan halkının cebinden vurduğunu gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilim, ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor. İran'ın diplomasi çağrılarına rağmen Trump yönetiminin "ya hep ya hiç" tarzındaki politikaları, bölgeyi bir kez daha uçurumun kenarına sürüklerken, İsrail'in gölgesindeki bu savaşın fatura edilen tek kalemi ise yine masum siviller ve küresel ekonomi oluyor.