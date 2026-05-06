ABD–İran Anlaşması İçin Kritik 48 Saat İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda önemli bir eşiğe yaklaşıldığı iddia edildi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre taraflar, çatışmaların sona erdirilmesi ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlayacak bir çerçeve anlaşmasına bugüne kadarki en yakın noktada bulunuyor.

Söz konusu süreçte en kritik aşamanın, tarafların temel başlıklara vereceği yanıtlar olduğu belirtiliyor. Kaynaklar, özellikle yaptırımların hafifletilmesi, nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve bölgesel güvenlik konularının müzakere paketinin merkezinde yer aldığını aktarıyor. Tarafların bu başlıklara ilişkin nihai tutumlarını netleştirmek için önümüzdeki 48 saati kritik bir zaman dilimi olarak gördüğü ifade ediliyor.

Diplomatik çevrelerde, anlaşmaya varılması hâlinde bunun yalnızca ABD–İran ilişkileri açısından değil, Orta Doğu’daki güvenlik dengeleri ve küresel enerji piyasaları açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Olası bir mutabakatın, gerilimi düşürerek yeni bir müzakere sürecinin kapısını aralayabileceği belirtiliyor.

Ancak süreçle ilgili resmi bir anlaşma açıklaması yapılmış değil. Gözler, önümüzdeki günlerde taraflardan gelebilecek açıklamalara ve diplomatik temasların seyrine çevrilmiş durumda.