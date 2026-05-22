İran’dan ABD’nin Lübnan ve İran’a Yaptırımlarına Karşı Kararlı Direniş

22 Mayıs 2026 - 08:45
News ID: 1817413
İran Dışişleri Bakanlığı, Washington’un İranlı yetkililer ve Lübnanlı vatandaşlara yönelik yeni yaptırımlarını “uluslararası hukuka meydan okuma ve işgalci rejimlerle işbirliği” olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı ve Lübnan’ın egemenliğini koruma iradesini destekledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran ve Lübnan’a yönelik yeni yaptırımlarına karşı kararlı bir duruş sergiledi. Bakanlık, bu adımları “ABD yönetiminin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na karşı bir isyankarlık ve provokasyon örneği” olarak nitelendirerek kınadı.

İran, iki halkın çıkarları doğrultusunda Lübnan ile tarihî ve dostane bağlarını güçlendirme kararlılığını yeniden ilan ederek, dayanışma ve direnişin simgesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu

