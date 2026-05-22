İran’dan ABD’nin Lübnan ve İran’a Yaptırımlarına Karşı Kararlı Direniş

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran ve Lübnan’a yönelik yeni yaptırımlarına karşı kararlı bir duruş sergiledi. Bakanlık, bu adımları “ABD yönetiminin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na karşı bir isyankarlık ve provokasyon örneği” olarak nitelendirerek kınadı.

İran, iki halkın çıkarları doğrultusunda Lübnan ile tarihî ve dostane bağlarını güçlendirme kararlılığını yeniden ilan ederek, dayanışma ve direnişin simgesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu