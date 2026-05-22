İran ve Ermenistan İşbirliğinde Yeni Dönem: Altyapı ve Enerjide Ortak Güç

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ermenistan’ın büyükelçisi Grigor Akopyan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Gembari ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik gündem ve mevcut ortak projeleri ele aldı. Taraflar, altyapı, enerji ve sınır geçiş noktalarının modernizasyonu gibi kritik alanlarda yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akopyan, Kajaran-Agarak kuzey-güney yol bağlantısı projesinde İranlı şirketlerin aktif katılımını memnuniyetle karşıladı ve projenin zamanında tamamlanmasının stratejik önemine dikkat çekti.

Gembari ise İran’ın Ermenistan ile ticari ve ekonomik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ve farklı alanlarda oluşturulmuş ortak çalışma gruplarının aktif hale getirilmesini desteklediğini vurguladı.

Bu görüşme, İran ve Ermenistan’ın bölgesel işbirliği ve ekonomik dayanışmada kararlılıkla ilerleyen bir eksen oluşturduğunu ve stratejik projelerde ortak güç kullanımıyla bölgedeki etkilerini artırmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.