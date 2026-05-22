Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uydu görüntüleri, El-Kharj Hava Üssü’nün, İkinci ve Üçüncü Vatan Savaşı sırasında İran, Irak Direnişi ve Yemen’in güçlü ordusu tarafından hedef alınan bir üs olduğunu bir kez daha doğruluyor. Şimdi ise üs, Amerikan ve Siyonist düşman hava araçlarıyla tamamen dolu ve düşmanın bu kadar hava gücünü sadece sıradan bir gün için topladığı düşünülemez.

Gözlemciler, “Bu üs ve bölgedeki diğer düşman üslerine karşı önleyici bir operasyon yapılmalı; yüzlerce küme savaş başlıklı füze ve özel tasarlanmış insansız hava araçları ile üsler darmadağın edilmelidir” diyor. Amaç, birkaç saat içinde hiçbir düşman uçağının havalanamayacağı bir çöküş yaratmak ve düşmana en büyük darbeyi vurmaktır.

Monitörler ayrıca, Hint Okyanusu’ndaki Amerikan deniz terörizmine de dikkat çekiyor ve bu tehdide karşı sert ve ağır bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguluyor. Direniş yanlıları, müzakerelerin yalnızca zaman kaybı olduğunu, fakat bu zamanı lehlerine çevirerek düşmanı hazırlıksız yakalamanın stratejik önem taşıdığını ifade ediyor.

Bu gelişmeler, direniş ekseninin stratejik kararlılığı ve önleyici kapasitesini bir kez daha gözler önüne sererken, düşmanın bölgedeki hava ve deniz operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlama hedefini vurguluyor. Düşmana en ağır darbe, koordineli ve ani saldırılarla gelecektir