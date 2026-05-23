Siyonist İsrail, İran’ı suçlamak için BAE’deki nükleer tesisi nasıl vurdu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Barakah Nükleer Santrali’nin iç güvenlik çemberinin hemen dışında bulunan bir elektrik jeneratörü, 17 Mayıs 2026’da bir insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırı, Basra Körfezi’ni anlık bir çevre ve nükleer felaketin eşiğine sürükledi. İranlı askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği ve bunun BAE’yi İran’a karşı kışkırtmayı hedefleyen hesaplanmış bir provokasyon olduğu öne sürüldü.

Kritik altyapıya vuruş: Yetkililerden açıklamalar

BAE’nin tek nükleer enerji tesisine yapılan bu saldırı, ülkeyi tehlikeli biçimde tırmanan bir krizin merkezine yerleştirdi. Santralin iç çevresine oldukça yakın bir noktada patlayan mühimmat, eğer ana reaktörleri hedef alsaydı tüm bölgeyi radyoaktif serpintiyle zehirleyebilirdi. BAE’li yetkililer olayın ardından yaptıkları açıklamalarda radyolojik bir sızıntı yaşanmadığını ve tüm ünitelerin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

Ancak resmi anlatı kısa sürede çatırdamaya başladı. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren üç dronu tespit ettiğini, ikisinin imha edildiğini, üçüncüsünün ise jeneratörü vurduğunu açıkladı. Dikkat çeken nokta ise bakanlığın bu kez, haftalardır ilk kez, dronların ülkeye İran’dan girdiğine dair herhangi bir iddiada bulunmamış olmasıydı. Daha önceki benzer saldırılarda rutin olarak dile getirilen bu suçlamanın bu sefer yer almaması, gözlemciler tarafından önemli bir ayrıntı olarak yorumlandı.

Saldırının failine ilişkin iddialar

İranlı askeri kaynaklara göre, saldırının teknik verileri ve uçuş yolu analizleri, operasyonun yalnızca ileri düzey bir devlet aktörü tarafından gerçekleştirilebileceğini gösteriyor. Aynı kaynaklar, kullanılan dronların menzili ve operasyonel karmaşıklığının, saldırının İsrail tarafından düzenlendiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiğini aktardı.

Bu noktada bölgeyi yakından izleyen bazı uzmanlar, ABD ve İsrail’in geçmişte Körfez’de benzer sahte bayrak operasyonları düzenlediğini hatırlatıyor. 2019’da Umman Denizi’ndeki tanker sabotajları ve 2020’de İranlı General Kasım Süleymani’nin hedef alındığı suikastın perde arkası, bu iki ülkenin bölgedeki istikrarsızlığı kendi stratejik çıkarları doğrultusunda nasıl kullandığına dair örnekler olarak gösteriliyor. Bu çerçevede Barakah saldırısının, İsrail’in İran ile Körfez ülkeleri arasını açma ve bölgesel gerilimi tırmandırma stratejisine hizmet ettiği ifade ediliyor.

Barakah: BAE’nin nükleer amiral gemisi

Abu Dabi’nin Al Dhafra bölgesinde, Suudi Arabistan sınırına yakın bir noktada konuşlanmış olan Barakah tesisi, BAE’nin nükleer enerji alanındaki en büyük yatırımı olarak biliniyor. İnşasına 2012’de başlanan ve ilk reaktörü 2021’de devreye giren santral, Güney Kore yapımı dört adet APR-1400 basınçlı su reaktörüne ev sahipliği yapıyor. Emirates Nükleer Enerji Kurumu’nun verilerine göre tesis, yılda 40 terawatt-saat elektrik üreterek BAE’nin toplam ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılıyor. Aynı zamanda yılda 22,4 milyon ton karbon emisyonunu engelleyen santral, çevresel açıdan da önemli bir rol üstleniyor.

Ancak uzmanlar, aynı tesisin binlerce kilogram nükleer madde barındırdığına ve olası bir doğrudan vuruşta bölgesel bir felakete yol açabileceğine dikkat çekiyor. Saldırının hedef aldığı jeneratör gibi dış bileşenlerin bile, zincirleme bir etkiyle büyük çaplı bir radyasyon sızıntısını tetikleyebileceği vurgulanıyor.

Körfez ülkelerinden tepkiler ve bölgesel yansımalar

İran cephesinden yapılan açıklamalarda, saldırının yalnızca BAE’ye değil, tüm Basra Körfezi’ne yönelik olduğu ifade edildi. İranlı yetkililer, olası bir nükleer kazadan ülkenin güney kıyılarının da ilk etapta etkileneceğini hatırlatarak, bu tür provokasyonların bölge güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Batılı ülkelerden ise henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi. ABD yönetiminin olayla ilgili sessizliğini koruması, bölge uzmanları tarafından dikkat çekici bulunurken, İsrail tarafından saldırıya ilişkin ne bir üstlenme ne de yalanlama açıklaması yapıldı.