İran’dan Trump’a: Savaş bataklığında çaresizsin, tek çaren taleplerimizi kabul etmek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talainik, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile girdiği savaşın bataklığında sıkışıp kaldığını belirterek, Trump’ın İran milletinin meşru taleplerini kabul etmekten ve ülkesinin haklarına saygı göstermekten başka bir seçeneğinin bulunmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı Mehr’in aktardığına göre, Sözcü Talainik yaptığı açıklamada, hem savaş meydanında hem de diplomasi masasında İran milletinin haklı taleplerinin karşılanmasının, Amerikalı ve Siyonist düşmanın üçüncü dayatma savaşından çıkışının tek yolu olduğunu ifade etti.

Talainik, düşmanın İran milletinin meşru taleplerine boyun eğmemesi durumunda bunun Trump ve Siyonist düşmana daha fazla maliyet ve ardı ardına yeni yenilgiler getireceği uyarısında bulundu.

“Trump önerilerimizi kabul etmeli”

Sözcü, Trump’ın İran’ın önerilerini kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda ABD halkı ve uluslararası toplum için savaşın devam etmesi halinde oluşacak daha büyük kayıp ve maliyetleri önleme yönünde de düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Talainik açıklamasının devamında, Trump’ın ABD’nin ulusal çıkarlarına kayıtsızlığının, Siyonist rejime olan bağımlılığının ve kibirli tavırlarının, Amerika’yı savaş bataklığında daha da derinleştirdiğini sözlerine ekledi.