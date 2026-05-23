MİT'ten sınır ötesinde IŞİD operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Türkiye’den Suriye’ye geçerek IŞİD terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şahısların geçmişte Türkiye’de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi.

Yakalanan DEAŞ’lı 10 teröristten birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleri ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.

MİT, IŞİD mensubu 10 şüphelinin Suriye’de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yerleri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi.

Düzenlenen operasyon ile DEAŞ’lı 10 terörist Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DEAŞ mensubu sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.

DEAŞ’lı 10 terörist Emniyet’te verdikleri ifadelerinde;

- DEAŞ tarafından verilen eylem talimatlarına,

- DEAŞ bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere,

- DEAŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine,

ilişkin hususları aktardı.