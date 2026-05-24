John Alterman: ABD ve İsrail’in İran’a Ortak Saldırısı Başarısız Oldu+ Video

24 Mayıs 2026 - 07:04
News ID: 1817937
Küresel güvenlik ve jeostrateji uzmanı John Alterman, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik koordineli saldırılarının beklenen sonucu vermediğini belirterek, “İsrail yönetimi İran’da rejimin çökeceğini vaat etti ancak bu gerçekleşmedi” dedi. Alterman ayrıca Hürmüz Boğazı’nın stratejik olarak İran’ın lehine çalıştığını ve ABD’nin bölgede mayın temizleme kapasitesinin sınırlı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası güvenlik uzmanı ve tanınmış jeostratejist John Alterman, İran’a yönelik ABD-İsrail ortak operasyonlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Alterman, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri koordinasyonun tarihte eşi benzeri görülmemiş düzeyde olmasına rağmen saldırıların siyasi ve stratejik hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

Alterman açıklamasında, İsrail’in savaş sürecinde İran yönetiminin çöküşüne dair beklenti oluşturduğunu ancak sahadaki gelişmelerin bu iddiaları doğrulamadığını söyledi. Ona göre, yoğun askeri baskıya rağmen İran’ın devlet yapısı ayakta kalmayı sürdürdü ve bölgesel denklemlerde etkinliğini korudu.

ABD’nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki askeri kapasitesine de değinen Alterman, özellikle mayın temizleme konusunda ciddi sınırlamalar bulunduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı’nın mevcut jeopolitik koşullarda İran’ın elini güçlendirdiğini kaydeden uzman isim, bu stratejik geçiş noktasının enerji güvenliği ve küresel ticaret açısından büyük önem taşımaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, Alterman’ın açıklamalarının Batı kamuoyunda İran’a yönelik askeri stratejilerin başarısı konusunda artan soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor.

Ekler

