Luhansk’ta Kolej Yurduna Dron Saldırısı: Enkaz Altındaki Tüm Kurbanlara Ulaşıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan bir kolej yurdu, yakın zamanda gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla büyük yıkıma sahne oldu. Saldırı sonrası bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, zorlu ve uzun süren enkaz kaldırma operasyonlarını tamamladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonların başarıyla sona erdiği ve maalesef saldırıda hayatını kaybeden tüm kurbanların cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Olayın yaşandığı yurt binasında büyük çapta yapısal hasar meydana gelirken, bölgedeki yerleşim alanında da ciddi tahribatlar oluştu. Kurtarma ekiplerinin saatlerce süren çalışmaları sırasında enkaz altında kalanları bulmak ve çıkarabilmek için titizlikle hareket ettiği vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, bu süreçte yaşanan teknik zorluklara rağmen ilerlemenin sürdüğünü ve tüm kurbanların kimlik tespitinin yapılacağını kaydetti.

Saldırının arka planına dair henüz kesin bir açıklama gelmemekle birlikte, bölgedeki gerginliğin arttığı gözlemleniyor. Yetkililer, saldırının sorumlularının belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yaşanan bu trajik gelişme, uzun süredir devam eden çatışmaların sivil yaşam üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanması ve bölgedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Böyle acı olayların tekrarlanmaması adına hem yerel hem de uluslararası düzeyde barış ve güvenlik çağrıları yapılıyor. Luhansk halkının bu zor günleri atlatabilmesi için yardım ve dayanışma mesajları güçlenirken, bölgedeki gerilimin azaltılması yönünde de diplomatik adımların devam ettiği belirtiliyor.