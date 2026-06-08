İsrail’de “İran Bağlantısı” Soruşturması: Bir Kişi Para Karşılığı Görev Yapmakla Suçlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de güvenlik kurumları, İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir ağla ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bir İsrail vatandaşının İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişi adına para karşılığında bazı görevler yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis birimleri tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu kişinin çeşitli talimatlar aldığı ve bunları maddi kazanç karşılığında yerine getirdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Güvenlik yetkilileri, şüphelinin yürüttüğü faaliyetlerin niteliğine ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi.

Yetkililer, son dönemde İran bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler tarafından İsrail içinde bazı bireylerle temas kurma girişimlerinin arttığını savunuyor. Bu tür temasların çoğunlukla sosyal medya veya çevrim içi iletişim kanalları üzerinden kurulduğu ve para teklifleriyle kişilerin belirli görevleri yerine getirmeye ikna edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

İsrail güvenlik birimleri, vatandaşlara bu tür temaslara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, söz konusu soruşturmanın genişletilebileceğini belirtti. Olayın yargı sürecine taşınması halinde daha fazla ayrıntının kamuoyuna yansıyabileceği ifade ediliyor.

İran ise geçmişte benzer iddiaları reddederek bu tür suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Bölgedeki gerilim ve karşılıklı suçlamalar, iki ülke arasındaki güvenlik rekabetinin farklı alanlarda da sürdüğünü gösteriyor.